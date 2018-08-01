"Глава", так называемой, "Общественной палаты" оккупированного Крыма Григорий Иоффе пообещал включить певицу Лайму Вайкуле в список "крымоненавистников" после ее заявления о концертах в оккупированном Крыму.

"Лайма Вайкуле в ближайшее время по решению нашей мониторинговой группы будет включена в "крымское досье", – цитируют Иоффе Аргументы Недели - Крым.

Напомним, перед выступлением в Одессе Вайкуле, отвечая на вопросы журналистов, сообщила, что не поедет в оккупированный Крым, какой бы гонорар ей не предложили.

Оккупанты Крыма создали список "крымоненавистников".

А также: "Миротворец" сможет сверить свои данные с создаваемым оккупантами "списком друзей".