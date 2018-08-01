Оккупанты пообещали Вайкуле включить в список «крымоненавистников»
|11:35 13.08.2018
|0 комментариев
|Крым
"Глава", так называемой, "Общественной палаты" оккупированного Крыма Григорий Иоффе пообещал включить певицу Лайму Вайкуле в список "крымоненавистников" после ее заявления о концертах в оккупированном Крыму.
"Лайма Вайкуле в ближайшее время по решению нашей мониторинговой группы будет включена в "крымское досье", – цитируют Иоффе Аргументы Недели - Крым.
Напомним, перед выступлением в Одессе Вайкуле, отвечая на вопросы журналистов, сообщила, что не поедет в оккупированный Крым, какой бы гонорар ей не предложили.
Оккупанты Крыма создали список "крымоненавистников".
А также: "Миротворец" сможет сверить свои данные с создаваемым оккупантами "списком друзей".
Ещё на эту тему:
14:42 13.08.2018
Организаторы «избирательного процесса» в оккупированном Крыму должны быть привлечены к уголовной ответственности - КИУ
Организаторы «избирательного процесса» в оккупированном Крыму должны быть привлечены к уголовной ответственности - КИУ
10:12 13.08.2018
В России заявили, что оккупация Крыма стала не причиной, а поводом для антироссийских санкций
В России заявили, что оккупация Крыма стала не причиной, а поводом для антироссийских санкций
15:22 10.08.2018
Украина подсчитает убытки от строительства Керченского моста после решения Арбитражного трибунала
Украина подсчитает убытки от строительства Керченского моста после решения Арбитражного трибунала
12:30 10.08.2018
В новом терминале аэропорта аннексированного Симферополя появится логово «Ночных волков»
В новом терминале аэропорта аннексированного Симферополя появится логово «Ночных волков»
16:31 09.08.2018
Чубаров назвал вопросы на которые должны ответить кандидаты собирающиеся участвовать в выборах 2019 года
Чубаров назвал вопросы на которые должны ответить кандидаты собирающиеся участвовать в выборах 2019 года
12:59 09.08.2018
Комитет парламента Словакии отреагировал на визит словацких политиков в аннксированный Крым
Комитет парламента Словакии отреагировал на визит словацких политиков в аннксированный Крым
11:20 09.08.2018
Госдеп начал расследование деятельности компании АФК «Система» в оккупированном Крыму
Госдеп начал расследование деятельности компании АФК «Система» в оккупированном Крыму
11:53 08.08.2018
Госсекретарь подтвердил, что санкции США против России сохранятся, пока Путин не вернет Крым
Госсекретарь подтвердил, что санкции США против России сохранятся, пока Путин не вернет Крым
09:42 07.08.2018
Админуслуги рядом с временно оккупированным Крымом - не на КПВВ на админгранице, и не в близлежащих населенных пунктах
Админуслуги рядом с временно оккупированным Крымом - не на КПВВ на админгранице, и не в близлежащих населенных пунктах