В РФ надеются, что танкер "Механик Погодин" будет "разблокирован" и издержки компенсирует администрация порта Херсон
|11:06 13.08.2018
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|Украина
Российский танкер "Механик Погодин", заблокированный на Украине, имел разрешение на вход в порт Херсона.
Об этом сообщил в воскресенье ТАСС капитан судна "Механик Погодин" Михаил Замятин.
"Для захода в акваторию порта капитан судна в соответствии с Кодексом торгового мореплавания Украины получил разрешение администрации порта через агента украинскую компанию "Инфлот-Херсон". Для обеспечения безопасного прохода и сопровождения к причалу на судно были направлены специалисты лоцманской службы порта", - сказал Замятин.
Капитан, по его словам, направил первое уведомление о заходе в порт за трое суток до прибытия в Херсон.
"Таким образом, власти Украины в лице администрации порта и представителей СБУ на момент выдачи разрешения на заход судна в порт обладали всей исчерпывающей информацией о судне, включая данные о его номинальном собственнике. В случае наличия каких-либо претензий со стороны Украины, имелись все возможности для ограничения захода судна в акваторию порта", - добавил Замятин.
По его данным, в течение трех суток он не получал никаких претензий со стороны властей и было выдано разрешение на заход судна в порт.
"Все издержки, по всей видимости, за удержание судна и груза в дальнейшем будет нести администрация порта Херсон", - добавил капитан.
По его словам, танкер выполнял перевозку дизельного топлива из Туркмении на Украину по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering Inc. Распорядителем груза в порту Херсона является UNICREDIT Bank Austria.
Капитан отметил, что ранее у судна не было проблем с заходом в другие украинские порты.
"Необходимо отметить, что ранее в июле 2018 года танкер "Механик Погодин" осуществлял беспрепятственно перевозку и выгрузку нефтепродуктов в других украинских портах. В настоящее время судно находится у причала в ожидании разрешения на выгрузку и выход из порта", - сказал Замятин.
Блокировка судна и владелец
В пятницу, 10 августа, представители Службы безопасности Украины обнаружили в торговом порту Херсона судно под российским флагом. На основании того, что владелец судна находится под санкциями Украины, оно было заблокировано в порту, но решения суда о задержании танкера или кого-либо из его экипажа пока не последовало.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в субботу, 11 августа, сообщила ТАСС, что моряки не покидали судна, а власти Украины пока не выдвигали против них административных или уголовных обвинений.
На борту танкера находятся 12 российских моряков, у них есть продукты, вода и медикаменты. По ее словам, суд по вопросу ареста танкера и груза состоится в понедельник, 13 августа.
Оператором танкера "Механик Погодин" является судоходная компания "В. Ф. Танкер".
Она входит в международную группу Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding), предприятия которой осуществляют перевозку грузов железнодорожным и водным транспортом, их перевалку в российских портах, оказывают услуги по логистике, судостроению и организации круизных пассажирских перевозок.
Компания "В. Ф. Танкер" создана в 2000 году и специализируется на перевозках наливных грузов по внутренним и международным водным маршрутам.
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