Российский танкер "Механик Погодин", заблокированный на Украине, имел разрешение на вход в порт Херсона.

Об этом сообщил в воскресенье ТАСС капитан судна "Механик Погодин" Михаил Замятин.

"Для захода в акваторию порта капитан судна в соответствии с Кодексом торгового мореплавания Украины получил разрешение администрации порта через агента украинскую компанию "Инфлот-Херсон". Для обеспечения безопасного прохода и сопровождения к причалу на судно были направлены специалисты лоцманской службы порта", - сказал Замятин.

Капитан, по его словам, направил первое уведомление о заходе в порт за трое суток до прибытия в Херсон.

"Таким образом, власти Украины в лице администрации порта и представителей СБУ на момент выдачи разрешения на заход судна в порт обладали всей исчерпывающей информацией о судне, включая данные о его номинальном собственнике. В случае наличия каких-либо претензий со стороны Украины, имелись все возможности для ограничения захода судна в акваторию порта", - добавил Замятин.

По его данным, в течение трех суток он не получал никаких претензий со стороны властей и было выдано разрешение на заход судна в порт.

"Все издержки, по всей видимости, за удержание судна и груза в дальнейшем будет нести администрация порта Херсон", - добавил капитан.

По его словам, танкер выполнял перевозку дизельного топлива из Туркмении на Украину по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering Inc. Распорядителем груза в порту Херсона является UNICREDIT Bank Austria.

Капитан отметил, что ранее у судна не было проблем с заходом в другие украинские порты.

"Необходимо отметить, что ранее в июле 2018 года танкер "Механик Погодин" осуществлял беспрепятственно перевозку и выгрузку нефтепродуктов в других украинских портах. В настоящее время судно находится у причала в ожидании разрешения на выгрузку и выход из порта", - сказал Замятин.

Блокировка судна и владелец

В пятницу, 10 августа, представители Службы безопасности Украины обнаружили в торговом порту Херсона судно под российским флагом. На основании того, что владелец судна находится под санкциями Украины, оно было заблокировано в порту, но решения суда о задержании танкера или кого-либо из его экипажа пока не последовало.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в субботу, 11 августа, сообщила ТАСС, что моряки не покидали судна, а власти Украины пока не выдвигали против них административных или уголовных обвинений.

На борту танкера находятся 12 российских моряков, у них есть продукты, вода и медикаменты. По ее словам, суд по вопросу ареста танкера и груза состоится в понедельник, 13 августа.

Оператором танкера "Механик Погодин" является судоходная компания "В. Ф. Танкер".

Она входит в международную группу Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding), предприятия которой осуществляют перевозку грузов железнодорожным и водным транспортом, их перевалку в российских портах, оказывают услуги по логистике, судостроению и организации круизных пассажирских перевозок.

Компания "В. Ф. Танкер" создана в 2000 году и специализируется на перевозках наливных грузов по внутренним и международным водным маршрутам.



