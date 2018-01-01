В связи с ликвидацией пожара, площадь которого достигла 80 га, в ущелье Уч-Кош недалеко от Ялты, на подъездах ограничено движение для транспорта.

Об этом сообщают в пресс-службе МВД по оккупированному Крыму, передает Объектив.

- Сотрудниками ГИБДД осуществляются мероприятия по ограничению проезда автотранспортных средств к месту проведения мероприятий с целью обеспечения безопасности граждан. Со стороны Ялты перекрыто движение в районе водопада Учан-Су, со стороны Бахчисарайского района - в село Соколиное, - сказано в сообщении.

Пожар в ущелье вспыхнул в субботу, информация о загорании лесной подстилки поступила к спасателям в 16.21. На тот момент его площадь составляла 2,5 тыс кв м, к утру воскресенья она увеличилась до 15, а затем и до 80 га.

Возгорание произошло в труднодоступной горной местности. Кроме того, тушение пожара осложняется сильным ветром в ущелье. Работы по ликвидации огня стартовали 12 августа в 4.00. На данный момент в них задействованы 100 человек аэромобильного состава 12 единиц техники высокой проходимости. В тушении принимает участие и вертолет Ми-8.

Увеличение группировки сил и средств на 104 человека и 9 единиц техники ожидается к 14.00.

Ущелье Уч-Кош считается одним из самых длинных в Крыму - длина расщелины около пяти километров, высота скал достигает 100 метров.