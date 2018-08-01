Ситуация с аннексией Крыма стала не причиной, а только поводом для антироссийских санкций США.

Об этом заявила в воскресенье журналистам в Белграде официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС

"Что касается нового витка антироссийских санкций, то мы уже заявляли, что ответные санкции будут прорабатываться. Это не наш выбор, мы не развязывали санкционные войны, мы всегда исходили из того, что односторонние санкции незаконны, но ответные меры будут прорабатываться. Этот тезис, которые многие озвучивали на Западе, что санкции вводятся из-за Крыма - мы видим, что это абсолютная неправда, посмотрите, какую агрессивную политику, в том числе и с элементами санкционного давления, проводят США в отношении Турции, Китая, Ирана, да и в отношении Европейского союза, настоящие торговые войны. Поэтому все рассказы, что все началось из-за Крыма, - неправда, нужен был повод, повод нашелся", - заявила Захарова.

Напомним: США закрепили в декларации, что признают только украинский Крым.

США заблаговременно проинформировала российскую сторону о введении санкций из-за отравления Скрипалей.