Озеро Тобечик под Керчью почти высохло - из 18,7 кв. км общей площади озера, водой покрыто не более 10%.

Керчь.ФМ. утверждает, что любителям фотографироваться в фантастических местах здесь самое место.

Поверхность напоминает кадры из фантастических фильмов, а если прибавить звуки шумящей соли и газов грязевых вулканов, получается вообще, что-то невероятное, пишет издание.

Издание объясняет как близко и с относительным комфортом подобраться к берегу.

Нужно подъехать практически до села Костырино и повернуть по грунтовой дороге направо. Если не идет дождь, то дорога вполне сносная даже для "пузотерки", но если мокро, что все превращается в глиняное месиво.

Не удивляйтесь, если местные птицы будут преследовать вас или ваш автомобиль - здесь поистине их территория, зато сфотографировать их охоту можно хоть мобильным телефоном, предупреждает Керчь.ФМ.

Дорога к озеру подходит к побережью, где вырос грязевой вулкан больше метра высотой. Его кратер очень активно бурлит. Другие грязевые вулканы разбросаны по всему озеру и больше похожи на лужи.

Само озеро покрыто соляной коркой. Под ней в иле живут красные, розовые, фиолетовые микроскопические организмы. Все озеро из-за них в зависимости от солнечных лучей и времени суток становится то белым, то розовым, то с фиолетово-бордовым отливом, восхищается Керчь.ФМ.

Напомним: Дефицит в оккупированном Крыму воды может быть для «каких-то отраслей промышленности, но не для курортов, не для людей».

Ранее: Засуху в оккупированном Крыму назвали "возвращением к естественному состоянию".