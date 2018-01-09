"Каспийская пятерка" договорилась о статусе Каспия. Однако вопросы остались
|09:18 13.08.2018
|0 комментариев
|Азербайджан
Лидеры пяти прикаспийских государств подписали в Актау Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась 22 года. Однако вопросы остались.
"Каспийская пятерка" в составе президентов России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана подписала в воскресенье, 12 августа, в казахстанском Актау Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой продолжалась с 1996 года, сообщает Deutsche Welle.
Основная проблема, стоявшая перед государствами, заключалась в том, применять ли к Каспию положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года или же использовать подход, действующий в отношении трансграничных озер.
В итоге было решено, что основная площадь водной поверхности признается морем и остается в общем пользовании сторон, а в отношении дна и недр будет зафиксирован принцип, предполагающий их разделение на секторы по договоренности на основе международного права.
Конвенция представляет собой нормативную базу с прописанными в ней фундаментальными положениями, однако при этом не углубляется в детали.
Удалось ли прийти к общему знаменателю?
Выступая перед журналистами до подписания, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил: "Сегодня перед всем миром мы говорим, что в Актау в результате совместной работы нам удалось прийти к общему знаменателю и взаимопониманию".
Его коллега, президент Ирана Хосан Роухани, однако, не был столь однозначен и подчеркнул, что "переговоры в области разграничения… должны быть продолжены".
По его словам, необходима бо́льшая определенность в вопросе "определения методов начертания и обозначения исходных линий" при разделе дна и недр Каспия.
Для достижения взаимопонимания по этой проблеме переговорщики пяти стран должны разработать отдельные соглашения, подчеркнул Роухани.
Механизм пятисторонних консультаций
Согласно подписанной конвенции, протяженность территориальных вод каждого из государств-подписантов не должна превышать 15 морских миль (около 28 километров), прилегающей к ним рыболовной зоны - 10 миль (около 19 километров).
Что касается участков дна, то по периметру от отдельных секторов допустимо установить зоны безопасности, которые будут простираться не более чем на 500 метров.
Договариваться о точных границах этих секторов пяти прикаспийским государствам еще предстоит.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в данной связи предложил запустить механизм пятисторонних регулярных консультаций под эгидой министров иностранных дел.
В ближайшее время внешнеполитические ведомства "каспийской пятерки" должны будут рассмотреть вопрос о практической реализации подобных консультаций, уточняет агентство "Интерфакс".
Запрет на присутствие ВС третьих стран
В конвенцию включено положение о "недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав". Фактически это означает, что ответственность за поддержание безопасности на море несут исключительно пять прикаспийских государств.
Как подчеркнул в данной связи президент Ирана Роухани, строительство иностранных военных баз и "нахождение иностранных военных кораблей на Каспии запрещается".
В документ также внесен запрет "на предоставление территорий прикаспийских стран иностранцам для принятия действий и агрессии против другого прикаспийского государства", отметил он.
Последнее особенно актуально в свете недавних публикаций в ряде российских СМИ, со ссылкой на экспертов передававших, что возможно размещение военных баз США в каспийских портах Актау и Курык. Через эти гавани Казахстан, в частности, осуществляет транзит американских невоенных грузов для Афганистана. Правда, МИД Казахстана опроверг подобные сообщения как не соответствующие действительности.
В ходе общения с журналистами президент РФ Владимир Путин предложил партнерам по "пятерке" проводить регулярные консультации по линии военно-морских флотов этих стран.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в свою очередь добавил, что готовится подписание отдельного пятистороннего договора по мерам доверия в военной сфере. Документ призван обеспечить баланс вооружений на Каспии, указал он.
Бессрочная конвенция
Наконец, конвенция закрепляет интересы сторон в вопросе геологоразведки на Каспии и транзита нефти и газа. Она регламентирует и правовые основы сотрудничества в сфере рыболовства и мореходства.
Документ вступит в силу с момента его ратификации всеми странами-участницами и носит бессрочный характер.
Напомним: Конвенция о правовом статусе Каспийского моря станет основным итоговым документом саммита глав МИД прикаспийских государств.
Ещё на эту тему:
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря станет основным итоговым документом саммита глав МИД прикаспийских государств
Кабмин РФ утвердил проект Конвенции о правовом статусе Каспия
Прикаспийские государства унифицируют режим контроля судов в портах
Стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне
Каспийское море пересохнет через 75 лет
Глава МИД Азербайджана: Около 80% итогового документа по статусу Каспия уже согласовано
Представители Азербайджана, Ирана, Казахстана и России обсудили подготовку к конкурсу «Кубок моря-2017»
В Баку проходит заседание по правовому статусу Каспия