"Каспийская пятерка" договорилась о статусе Каспия. Однако вопросы остались

09:18 13.08.2018 0 комментариев Азербайджан

Лидеры пяти прикаспийских государств подписали в Актау Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась 22 года. Однако вопросы остались.

"Каспийская пятерка" в составе президентов России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана подписала в воскресенье, 12 августа, в казахстанском Актау Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой продолжалась с 1996 года, сообщает Deutsche Welle.

Основная проблема, стоявшая перед государствами, заключалась в том, применять ли к Каспию положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года или же использовать подход, действующий в отношении трансграничных озер.

В итоге было решено, что основная площадь водной поверхности признается морем и остается в общем пользовании сторон, а в отношении дна и недр будет зафиксирован принцип, предполагающий их разделение на секторы по договоренности на основе международного права.

Конвенция представляет собой нормативную базу с прописанными в ней фундаментальными положениями, однако при этом не углубляется в детали.

Удалось ли прийти к общему знаменателю?

Выступая перед журналистами до подписания, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил: "Сегодня перед всем миром мы говорим, что в Актау в результате совместной работы нам удалось прийти к общему знаменателю и взаимопониманию".

Его коллега, президент Ирана Хосан Роухани, однако, не был столь однозначен и подчеркнул, что "переговоры в области разграничения… должны быть продолжены".

По его словам, необходима бо́льшая определенность в вопросе "определения методов начертания и обозначения исходных линий" при разделе дна и недр Каспия.

Для достижения взаимопонимания по этой проблеме переговорщики пяти стран должны разработать отдельные соглашения, подчеркнул Роухани. 

Механизм пятисторонних консультаций

Согласно подписанной конвенции, протяженность территориальных вод каждого из государств-подписантов не должна превышать 15 морских миль (около 28 километров), прилегающей к ним рыболовной зоны - 10 миль (около 19 километров).

Что касается участков дна, то по периметру от отдельных секторов допустимо установить зоны безопасности, которые будут простираться не более чем на 500 метров.

Договариваться о точных границах этих секторов пяти прикаспийским государствам еще предстоит.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в данной связи предложил запустить механизм пятисторонних регулярных консультаций под эгидой министров иностранных дел.

В ближайшее время внешнеполитические ведомства "каспийской пятерки" должны будут рассмотреть вопрос  о практической реализации подобных консультаций, уточняет агентство "Интерфакс".

Запрет на присутствие ВС третьих стран

В конвенцию включено положение о "недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав". Фактически это означает, что ответственность за поддержание безопасности на море несут исключительно пять прикаспийских государств.

Как подчеркнул в данной связи президент Ирана Роухани, строительство иностранных военных баз и "нахождение иностранных военных кораблей на Каспии запрещается".

В документ также внесен запрет "на предоставление территорий прикаспийских стран иностранцам для принятия действий и агрессии против другого прикаспийского государства", отметил он.

Последнее особенно актуально в свете недавних публикаций в ряде российских СМИ, со ссылкой на экспертов передававших, что возможно размещение военных баз США в каспийских портах Актау и Курык. Через эти гавани Казахстан, в частности, осуществляет транзит американских невоенных грузов для Афганистана. Правда, МИД Казахстана опроверг подобные сообщения как не соответствующие действительности.

В ходе общения с журналистами президент РФ Владимир Путин предложил партнерам по "пятерке" проводить регулярные консультации по линии военно-морских флотов этих стран.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в свою очередь добавил, что готовится подписание отдельного пятистороннего договора по мерам доверия в военной сфере. Документ призван обеспечить баланс вооружений на Каспии, указал он.  

Бессрочная конвенция

Наконец, конвенция закрепляет интересы сторон в вопросе геологоразведки на Каспии и транзита нефти и газа. Она регламентирует и правовые основы сотрудничества в сфере рыболовства и мореходства.

Документ вступит в силу с момента его ратификации всеми странами-участницами и носит бессрочный характер. 

Напомним: Конвенция о правовом статусе Каспийского моря станет основным итоговым документом саммита глав МИД прикаспийских государств.



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