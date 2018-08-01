В Федеральной службе исполнения наказаний России подсчитали, сколько тратят на лекарственное обеспечение и медицинское сопровождение незаконно заключенного в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже три месяца.

Соответствующие данные обнародованы на сайте российского ведомства, сообщает УНИАН.

В сообщении отмечено, что с тех пор, как Олег Сенцов объявил голодовку — на его врачебное обеспечение потратили более 95 тысяч рублей – это примерно 1350 долларов США.

В ФСИН также отчитываются, что за почти три месяца голодовки украинскому режиссеру предоставили 202 медицинские услуги на сумму 45 тысяч рублей (примерно 640 долларов).

В целом медицинское обеспечение Сенцова ежедневно для российской пенитенциарной службы обходится в 1100 рублей (примерно 15 долларов США).

Там уверяют, что лекарственные препараты для поддержания основных функций и систем организма в медицинской части учреждения, где содержится незаконно осужденный украинский режиссер, "есть в достаточном количестве и ассортименте".

Напомним: «Меня не излечат, потому что я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться»- Сенцов о переводе в другую больницу.