Голодание Сенцова: в РФ цинично посчитали, во сколько им обходится жизнь режиссера
|08:51 13.08.2018
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|Крым
В Федеральной службе исполнения наказаний России подсчитали, сколько тратят на лекарственное обеспечение и медицинское сопровождение незаконно заключенного в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже три месяца.
Соответствующие данные обнародованы на сайте российского ведомства, сообщает УНИАН.
В сообщении отмечено, что с тех пор, как Олег Сенцов объявил голодовку — на его врачебное обеспечение потратили более 95 тысяч рублей – это примерно 1350 долларов США.
В ФСИН также отчитываются, что за почти три месяца голодовки украинскому режиссеру предоставили 202 медицинские услуги на сумму 45 тысяч рублей (примерно 640 долларов).
В целом медицинское обеспечение Сенцова ежедневно для российской пенитенциарной службы обходится в 1100 рублей (примерно 15 долларов США).
Там уверяют, что лекарственные препараты для поддержания основных функций и систем организма в медицинской части учреждения, где содержится незаконно осужденный украинский режиссер, "есть в достаточном количестве и ассортименте".
Напомним: «Меня не излечат, потому что я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться»- Сенцов о переводе в другую больницу.
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