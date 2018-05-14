Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова подвергла критике запланированную в Румынии судебную реформу.

"Законопроекты румынского правительства в их совокупности угрожают независимости судей и ограничивают компетенцию прокуроров. Тем самым они подрывают доверие общественности к судебной системе", - цитирует слова Юровой немецкое издание Die Welt в понедельник, 13 августа, передает Deutsche Welle.

По словам еврокомиссара, "было бы весьма кстати, если бы планы правительства (Румынии - Ред.) по проведению судебной реформы были бы еще раз переработаны".

Между тем, массовые протесты против действующего правительства не стихают в Румынии уже несколько дней.

12 августа несколько тысяч человек вновь собрались на площади Победы в Бухаресте. Днем ранее в демонстрации на площади Победы приняли участие более 15 тысяч человек.

Жандармерия применяла силу

Наиболее массовые демонстрации состоялись 10 августа, когда в Бухаресте на улицы вышли до 80 тысяч человек. Собравшиеся у здания правительства на площади Победы выкрикивали "Воры!" и "Отставка!".

Менее крупные акции протеста против политики премьер-министра Румынии Виорики Дэнчилэ состоялись в городах Сибиу и Тимишоара.

В столице Румынии произошли столкновения с жандармерией, которая применила водометы и слезоточивый газ, свыше 400 человек обратились за медицинской помощью.

Позже президент Румынии Клаус Йоханнис осудил поведение жандармов и потребовал объяснений от министра внутренних дел. Прокуратура возбудила уголовное дело из-за действий жандармерии.

Антикоррупционные протесты

В июле большинство парламентариев высказались за ослабление законодательства по борьбе с коррупцией. В том же месяце президент по решению Конституционного суда уволил главу Национального антикоррупционного управления Лауру Ковеши. Ее сторонники связывают атаку на Ковеши с расследованием случаев коррупции среди членов правящей Социал-демократической партии.

Уличные акции протеста в Бухаресте и ряде других городов начались в январе 2017 года после обнародования правительственного декрета о декриминализации ряда коррупционных преступлений. Акции ежедневно собирали от 200 до 250 тысяч человек в нескольких городах. В феврале в протестах приняли участие около 600 тысяч человек.

Напомним: Румынские эмигранты прибывают в страну для участия в протестах против правительства.