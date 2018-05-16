"Круизное недоразумение" "Князь Владимир", которое накануне зашло в порт аннексированной Ялты, отправилось обратно в российский Сочи.

Как сообщила представительница генерального агента по продажам туроператора «Инфофлот», рейс сокращен, а посещение Севастополя – отменено, передают Новости Крыма.

«Программа первого рейса была укорочена, Севастополь отменили, потому что по программе не успевали. Из-за того, что рейс начался на 3 дня позже срока, маршрут укорочен. И потому что были проблемы с документами. Всех туристов предупредили, предложили компенсацию, также предложили отправиться в следующий недельный круиз. Лайнер пошел в первый рейс с загрузкой на 80 процентов, следующий рейс – также загрузка около 80 процентов», – сказала представительница генерального агента по продажам.

По ее словам, 11 августа судно планирует зайти в порт Сочи, а 12 августа оно отправится в недельный круиз с заходом в Ялту и Севастополь.

Ранее сообщалось: У "круизного недоразумения" "Князь Владимир" опять что-то пошло не так.