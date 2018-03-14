Отношения РФ и Турции достигли высочайшего уровня, отношения с США "почти невозможно" восстановить - Эрдоган
|21:39 10.08.2018
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|Турция
Российско-турецкие отношения на сегодняшний день находятся на рекордно высоком уровне.
Заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в пятницу, 10 августа, сообщает Интерфакс-Украина.
Турция намерена приобрести российские системы С-400 класса "земля-воздух", которые в НАТО называют несовместимыми в рамках альянса. Турция стала первой страной, которую посетил после переизбрания в марте 2018 года Владимир Путин. Сотрудничество между Россией и Турцией - в ядерной энергетике, по газопроводам, в сфере вооружений и туризма - на рекордной высоте", - сказал турецкий президент, которого цитирует агентство Bloomberg.
Он добавил, что "экономические нападки в адрес Турции (со стороны США - ИФ)... нанесли удар по взаимоотношениям между странами и достигли той точки, в которой почти невозможно их восстановление".
Напомним: США ввели санкции против двух членов правительства Турции. Анкара призывает отказаться от этого ошибочного решения.
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