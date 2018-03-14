Российско-турецкие отношения на сегодняшний день находятся на рекордно высоком уровне.

Заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в пятницу, 10 августа, сообщает Интерфакс-Украина.

Турция намерена приобрести российские системы С-400 класса "земля-воздух", которые в НАТО называют несовместимыми в рамках альянса. Турция стала первой страной, которую посетил после переизбрания в марте 2018 года Владимир Путин. Сотрудничество между Россией и Турцией - в ядерной энергетике, по газопроводам, в сфере вооружений и туризма - на рекордной высоте", - сказал турецкий президент, которого цитирует агентство Bloomberg.

Он добавил, что "экономические нападки в адрес Турции (со стороны США - ИФ)... нанесли удар по взаимоотношениям между странами и достигли той точки, в которой почти невозможно их восстановление".

Напомним: США ввели санкции против двух членов правительства Турции. Анкара призывает отказаться от этого ошибочного решения.