В ходе совместного учения авиации 4-й армии ВВС и ПВО и корабельных сил ЧФ РФ оккупанты отработали обнаружение и уничтожение крылатых ракет условного противника в морской зоне.

Об этом сообщается на сайте российского минобороны, передает Флот - 2017.

Во взаимодействии с кораблями и истребителями 4-й армии ВВС и ПВО учебно-боевые задачи выполняли и радиотехнические подразделения береговых станций разведки.

Черноморский флот РФ выполнял учебно-боевые задачи в рамках совместного тактического учения, в котором принимают участие 4 армия ВВС и ПВО и общевойсковое объединение Южного Военного Округа на общевойсковых полигонах, расположенных в районах черноморского побережья оккупированного Крыма, Абхазии, и Кубани.

Малый ракетный корабль «Вышний Волочок» уничтожил условные цели, обозначающие крылатые ракеты.

В акватории Каспийского моря аналогичную задачу отработал экипаж малого ракетного корабля «Дагестан».

В период с 1 по 15 августа в ЮВО проводятся двусторонние ротные тактические учения на различных участках черноморского побережья от Тамани до полигона Нагвалоу в Абхазии и в оккупированном Крыму.

В общей сложности в них принимают участие более 2,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 600 единиц военной техники.

В этот же период времени в Грузии проходят международные учения «Достойный партнер - 2018». В учения вовлечены более чем 3 тыс. военнослужащих и техника из 13 стран НАТО и государств-партнеров военного блока. Участники учений – Грузия, США, Великобритания, Германия, Франция, Эстония, Литва, Польша, Норвегия, Турция, Украина, Азербайджан и Армения

Напомним, что 4-я армия ВВС и ПВО – это оперативное объединение ВВС России.

После аннексии крымского полуострова РФ в июне 2014 г. в состав армии включены воинские части авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск, которые дислоцировались на территории временно оккупированной АР Крым и г. Севастополя

В настоящее время соединения и воинские части 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО дислоцированы на территории трех федеральных округов - Южного, Северо-Кавказского и так называемого «Крымского», а также одного «города федерального значения – Севастополя».

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия.

Как сообщалось: Черноморский флот России вывел на учения все свои силы.