ЧФ РФ учит молодых артиллеристов на захваченном полигоне в оккупированном Крыму
|20:46 10.08.2018
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|Крым
Молодое пополнение артиллерийских подразделений армейского корпуса Черноморского флота проводит первые занятия по практическим стрельбам на полигоне «Ангарский» (с. Перевальное, Симферопольский район) в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает минобороны страны-оккупанта, передает Флот - 2017.
Расчеты гаубичной артиллерии, боевых машин системы залпового огня и минометных подразделений выполнили задания по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе и выполнению практических нормативов по прицельному ведению артиллерийского огня.
Операторы-наводчики отработали действия по использованию систем передачи координат местонахождения цели с помощью информации, переданной от расчетов беспилотных летательных аппаратов.
Данные учения являются обязательными и проводятся, как в дневное, так и в ночное время суток.
Генштаб Украины все действия российских военных в Крыму, все так называемые «военные учения», с 2014 года называет незаконными.
Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия.
Ранее сообщалось, Черноморский флот России вывел на учения все свои силы.
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