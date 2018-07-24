Молодое пополнение артиллерийских подразделений армейского корпуса Черноморского флота проводит первые занятия по практическим стрельбам на полигоне «Ангарский» (с. Перевальное, Симферопольский район) в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает минобороны страны-оккупанта, передает Флот - 2017.

Расчеты гаубичной артиллерии, боевых машин системы залпового огня и минометных подразделений выполнили задания по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе и выполнению практических нормативов по прицельному ведению артиллерийского огня.

Операторы-наводчики отработали действия по использованию систем передачи координат местонахождения цели с помощью информации, переданной от расчетов беспилотных летательных аппаратов.

Данные учения являются обязательными и проводятся, как в дневное, так и в ночное время суток.

Генштаб Украины все действия российских военных в Крыму, все так называемые «военные учения», с 2014 года называет незаконными.

Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия.

Ранее сообщалось, Черноморский флот России вывел на учения все свои силы.