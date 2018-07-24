В оккупированном Россией Крыму ежегодно отдыхают 200-300 тысяч украинцев в 10 раз меньше, чем до оккупации
|20:19 10.08.2018
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|Крым
До оккупации в Крыму ежегодно отдыхало до 7 млн человек. В оккупированном Россией Крыму ежегодно отдыхают 200-300 тысяч украинцев.
Об этом в эфире Радио НВ заявил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, сообщает Новое Время.
"Можно говорить, что [количественный] показатель тех, кто приедет в Крым и может иметь цель отдохнуть - это 200-300 тысяч человек в год. Напомню, что до войны этот показатель был пять-семь миллионов человек. Даже три миллиона человек в высокий сезон - это было мало. То есть можно говорить, что количество отдыхающих уменьшилось в десять раз", — сказал постпред.
Бабин отметил, что согласно статистике пересечений КПВВ на границе с оккупированным Крымом, в высокий сезон (июль и август) максимальное количество человек, которые въезжают на полуостров из материковой Украины, достигает 500 тысяч человек.
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