Из - за санкций Россия ограничит поставки топлива в Беларусь и прекратит кредитование
|19:52 10.08.2018
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|Россия
Россия с октября прекратит беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Беларусь.
Агентство Reuters ссылается на пояснительную записку зампреда Белнефтехима Андрея Рыбакова к протоколу изменения двухстороннего межправительственного соглашения, сообщает Новое Время.
"Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов, мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза", - цитирует агентство текст пояснительной записки.
Также Россия отказалась от предоставления Беларуси госкредита на сумму до $1 млрд и заблокировала перечисление Беларуси двух кредитов из Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).
Кроме этого в июле Москва приостановила выплату по так называемому механизму перетаможки и работу о предоставлению Беларуси госкредита до $1 млрд на 2019 год, пишет Reuters.
Для возобновления энергопоставок и кредитования Россия требует компенсаций за поставленные ранее в страну нефтепродукты.
Источник агентства в российском правительстве подчеркнул, что в Кремле озабочены ростом экспорта в Беларусь, от чего страдает российский бюджет.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу заявил, что Россия ведет себя варварски по отношению к его стране, как будто беларусы вассалы россиян.
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