Россия с октября прекратит беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Беларусь.

Агентство Reuters ссылается на пояснительную записку зампреда Белнефтехима Андрея Рыбакова к протоколу изменения двухстороннего межправительственного соглашения, сообщает Новое Время.

"Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов, мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза", - цитирует агентство текст пояснительной записки.

Также Россия отказалась от предоставления Беларуси госкредита на сумму до $1 млрд и заблокировала перечисление Беларуси двух кредитов из Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Кроме этого в июле Москва приостановила выплату по так называемому механизму перетаможки и работу о предоставлению Беларуси госкредита до $1 млрд на 2019 год, пишет Reuters.

Для возобновления энергопоставок и кредитования Россия требует компенсаций за поставленные ранее в страну нефтепродукты.

Источник агентства в российском правительстве подчеркнул, что в Кремле озабочены ростом экспорта в Беларусь, от чего страдает российский бюджет.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу заявил, что Россия ведет себя варварски по отношению к его стране, как будто беларусы вассалы россиян.