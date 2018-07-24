Борис Бабин выразил беспокойство по поводу незаконных арестов украинских граждан на территории аннексированного Россией Крыма и сравнил колонии и СИЗО на полуострове, контролируемые оккупационной властью, с "фабриками смерти".

Соответствующее заявление Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин сделал в интервью Радио НВ.

"Симферопольский СИЗО переполнен, там ужасные условия не только для политзаключенных, но и для всех наших граждан, которые находятся там в ужасных условиях, потому что там российский прессинг и вообще российская система (потому что вы знаете, что у них по процентам "сидит" значительно больший процент населения, чем в Украине). И они забили его людьми полностью, там ноги торчат из клеток", — отметил Бабин.

Также постпред отметил высокий уровень насилия и издевательств над заключенными в Керченской исправительной колонии №126.

"Да, возможно кто-то из них общекриминальный преступник, но, извините, на нашей территории мы фактически видим "фабрику смерти", и меня это волнует", — сказал Бабин.