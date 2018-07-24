В оккупированном Крыму колонии и СИЗО это фактически "фабрики смерти" - Бабин
|22:00 10.08.2018
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|Крым
Борис Бабин выразил беспокойство по поводу незаконных арестов украинских граждан на территории аннексированного Россией Крыма и сравнил колонии и СИЗО на полуострове, контролируемые оккупационной властью, с "фабриками смерти".
Соответствующее заявление Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин сделал в интервью Радио НВ.
"Симферопольский СИЗО переполнен, там ужасные условия не только для политзаключенных, но и для всех наших граждан, которые находятся там в ужасных условиях, потому что там российский прессинг и вообще российская система (потому что вы знаете, что у них по процентам "сидит" значительно больший процент населения, чем в Украине). И они забили его людьми полностью, там ноги торчат из клеток", — отметил Бабин.
Также постпред отметил высокий уровень насилия и издевательств над заключенными в Керченской исправительной колонии №126.
"Да, возможно кто-то из них общекриминальный преступник, но, извините, на нашей территории мы фактически видим "фабрику смерти", и меня это волнует", — сказал Бабин.
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