В четверг, 9 августа, мать украинского политзаключенного Владимира Балуха побывала на свидании с сыном в ИВС поселка Раздольное, где содержится украинец.

Об этом сообщает «Крымская правозащитная группа», передает ATR.

По словам Натальи Балух, ее сын выглядит очень плохо, он сильно похудел.

«Ничего хорошего. Худой, страшный такой. Скелет. Один скелет», — рассказала она.

Мать политзаключенного добавила, что Владимир Балух ничего не рассказывает ей о своем состоянии здоровья, чтобы она не расстраивалась и не нервничала. Однако женщина говорит, что даже внешний вид у ее сына болезненный.

«Но я же вижу, что он такой страшный, что я просто в шоке. Одни кости и кожа на костях. Выглядит как старичок. Он никогда мне не скажет, что у него что-то со здоровьем плохо. Никогда. Я знаю, что и болел он, и поясница болела, и нога, и вообще все было плохо, а он мне говорил, что все хорошо. Когда мы с ним говорили, рядом стоял полицейский, а он при нем ничего такого не скажет», — добавила Наталья Балух.

Мать украинца рассказала, что Владимир практически не принимает пищу, только иногда пьет кисель из овсянки и ест сухари.

Напомним, Состояние голодающего в застенках оккупантов Балуха - стабильно тяжелое.