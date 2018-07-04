ВМС прикаспийских стран не допустят военного вмешательства
|18:31 10.08.2018
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|Баку
Военно-морские силы прикаспийских стран не допустят какого-либо военного вмешательства.
Как передает SalamNews, об этом в пятницу, 10 августа, на пресс-конференции в связи с закрытием соревнований "Кубка моря-2018" в Баку сказал первый заместитель командующего Военно-морскими силами Азербайджана Субхан Бакиров.
Бакиров отметил, что соревнования были очень напряженными и прошли на высоком уровне.
"Могу сказать, что участники соревнования в полной мере воспользовались этим масштабным мероприятиям. Они также ознакомились с историей, культурой нашего города, а экипажи кораблей извлекли пользу от изучения новой техники, вооружения, планов боевой подготовки. Считаю, что в последующих соревнованиях военно-морские силы прикаспийских стран будут стремиться к изучению техники, секретов боевой подготовки", - добавил Бекиров.
По его словам, в дальнейшем экипажи кораблей будут всегда готовы к любым боевым заданиям и не допустят на Каспийском море военного вмешательства.
"В этих соревнованиях победила дружба", - отметил Бекиров.
Другие участники соревнования, выступившие на мероприятии, отметили организацию соревнования на высоком уровне и большую значимость мероприятия.
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