ВМС прикаспийских стран не допустят военного вмешательства

18:31 10.08.2018 0 комментариев Баку

 Военно-морские силы прикаспийских стран не допустят какого-либо военного вмешательства.

Как передает SalamNews, об этом в пятницу, 10 августа, на пресс-конференции в связи с закрытием соревнований "Кубка моря-2018" в Баку сказал первый заместитель командующего Военно-морскими силами Азербайджана Субхан Бакиров.

Бакиров отметил, что соревнования были очень напряженными и прошли на высоком уровне.

"Могу сказать, что участники соревнования в полной мере воспользовались этим масштабным мероприятиям. Они также ознакомились с историей, культурой нашего города, а экипажи кораблей извлекли пользу от изучения новой техники, вооружения, планов боевой подготовки. Считаю, что в последующих соревнованиях военно-морские силы прикаспийских стран будут стремиться к изучению техники, секретов боевой подготовки", - добавил Бекиров.

По его словам, в дальнейшем экипажи кораблей будут всегда готовы к любым боевым заданиям и не допустят на Каспийском море военного вмешательства.

 "В этих соревнованиях победила дружба", - отметил Бекиров.

Другие участники соревнования, выступившие на мероприятии, отметили организацию соревнования на высоком уровне и большую значимость мероприятия.



Ещё на эту тему:

07:59 10.08.2018
Местных жителей и гостей Геническа просят сохранять спокойствие
20:59 07.08.2018
Корабли ЧФ России осуществят попытку «захвата» морского побережья в полигонах российской военной базы в Абхазии
20:10 07.08.2018
На Азовском побережье армейская авиация проверила свою боеготовность / Видео
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
19:13 03.08.2018
Авиация ЮВО заминировала с воздуха черноморское побережье Абхазии
18:05 02.08.2018
Армия, флот и спецназ тренировались отбивать у врага порт «Южный»
17:10 30.07.2018
Более 2,5 тыс. мотострелков переброшены на черноморское побережье
17:36 17.07.2018
Мотострелковую бригаду РФ расположенную в Северной Осетии подняли по тревоге на учения
10:27 05.07.2018
Бойцы Нацгвардии Украины учились уничтожать ДРГ на страйкболистах / Фото
22:44 04.07.2018
В Геническом районе — очередные учения морпехов
18:12 04.07.2018
Под Мариуполем танки и БМП отражали высадку десанта на побережье Азовского моря / Фото
17:39 02.07.2018
В Азербайджане начались широкомасштабные армейские учения / Видео
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:31 10.08.2018
ВМС прикаспийских стран не допустят военного вмешательства
11:48 07.08.2018
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря станет основным итоговым документом саммита глав МИД прикаспийских государств
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
Все новости страны
Армения Армения
12:08 03.08.2018
Армения продолжит активную деятельность в ОДКБ: в МИД успокоили раздраженных россиян
10:30 02.08.2018
Из-за действий новых властей Армении кредит на 100 млн долларов и поставки «Искандеров-Э», «под большим вопросом»
15:05 01.08.2018
Лаврова беспокоят события происходящие в Армении
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
Все новости страны
Болгария Болгария
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
16:20 01.08.2018
С 1 августа в Болгарии начинают действовать новые правила въезда
Все новости страны
Греция Греция
19:00 09.08.2018
В Греции создадут Национальную службу реагирования на чрезвычайные ситуации
10:27 09.08.2018
Греция отказывает членам РПЦ в визах после обострения отношений из-за Украины
12:12 07.08.2018
Греция отреагировала на принятие Москвой "зеркальных мер"
08:50 07.08.2018
МИД РФ вручил послу Греции ноту о принятии Москвой "зеркальных мер" в ответ на высылку российских дипломатов
Все новости страны
Грузия Грузия
10:14 10.08.2018
В Грузии продолжается ползучая российская агрессия, - посол Думбадзе
13:25 09.08.2018
На заседании Совбеза ООН рассмотрели положение на оккупированных территориях Грузии
15:28 08.08.2018
Группа «друзей Грузии» призвала Москву вывести войска с оккупированных территорий
12:20 08.08.2018
В Лондоне в посольстве Грузии задержали прокремлеского блогера Грэма Филлипса / Видео
Все новости страны
Молдова Молдова
14:55 10.08.2018
Вывод российских войск из непризнанного Приднестровья включен в пакет санкций США против России
15:36 09.08.2018
Молдова предоставила освобождения и льготы в размере 1,86 млрд леев компаниям из Приднестровья
20:20 08.08.2018
Прошла первая встреча президента Молдовы и нового посла России: о чем они говорили
17:15 08.08.2018
Российские военные проводят в Приднестровье армейские игры «Воин Содружества-2018»
Все новости страны
Россия Россия
19:52 10.08.2018
Из - за санкций Россия ограничит поставки топлива в Беларусь и прекратит кредитование
14:28 10.08.2018
Совет по туризму стран СНГ хочет создать аналог шенгенской визы
09:20 10.08.2018
Госдеп: санкции - это тот путь, с "помощью которого мы можем попытаться побудить правительство (РФ) улучшить свое поведение"
21:12 09.08.2018
Деньги покидают Россию подобно набирающему скорость локомотиву
Все новости страны
Румыния Румыния
20:21 09.08.2018
Румынские эмигранты прибывают в страну для участия в протестах против правительства
18:34 08.08.2018
Пересекать молдо-румынскую границу станет проще
11:26 08.08.2018
В Румынии нашли крепость бронзового века втрое больше Трои
19:18 07.08.2018
Румынская Complex Delta договорилась с АМПУ о дноуглублении в дунайских портах
Все новости страны
Турция Турция
21:39 10.08.2018
Отношения РФ и Турции достигли высочайшего уровня, отношения с США "почти невозможно" восстановить - Эрдоган
16:16 10.08.2018
Турция и Беларусь обсудили создание грузового сообщения по Днепру
12:02 10.08.2018
Представитель Госдепа прокомментировала переговоры с турецкой делегацией
14:42 09.08.2018
У берегов Турции затонула лодка с нелегальными мигрантами
Все новости страны
Украина Украина
22:00 10.08.2018
В оккупированном Крыму колонии и СИЗО это фактически "фабрики смерти" - Бабин
21:12 10.08.2018
Черноморский флот России отбивался от «вражеских» крылатых ракет
20:46 10.08.2018
ЧФ РФ учит молодых артиллеристов на захваченном полигоне в оккупированном Крыму
20:19 10.08.2018
В оккупированном Россией Крыму ежегодно отдыхают 200-300 тысяч украинцев в 10 раз меньше, чем до оккупации
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс