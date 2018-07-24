Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом России Владимиром Путиным состояние здоровья удерживаемого в российской тюрьме украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

Телефонный разговор лидеров состоялся в пятницу, 10 августа, сообщает Новое Время.

"Президент Республики передал президенту Путину свои опасения относительно состояния здоровья Сенцова, которое похоже, сильно ухудшилось, и акцентировал внимание на необходимости срочного гуманитарного решения ситуации со стороны России", - цитирует заявление Елисейского дворца Reuters.

Напомним ранее: Сенцов не может из-за страха смерти прекратить голодовку. Понимая, что его требования в России не выполнимы,что Путин не уступит.