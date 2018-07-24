Макрон поговорил с Путиным о Сенцове тоже
|18:04 10.08.2018
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|Крым
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом России Владимиром Путиным состояние здоровья удерживаемого в российской тюрьме украинского кинорежиссера Олега Сенцова.
Телефонный разговор лидеров состоялся в пятницу, 10 августа, сообщает Новое Время.
"Президент Республики передал президенту Путину свои опасения относительно состояния здоровья Сенцова, которое похоже, сильно ухудшилось, и акцентировал внимание на необходимости срочного гуманитарного решения ситуации со стороны России", - цитирует заявление Елисейского дворца Reuters.
Напомним ранее: Сенцов не может из-за страха смерти прекратить голодовку. Понимая, что его требования в России не выполнимы,что Путин не уступит.
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