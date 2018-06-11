Из Херсона в 2019 году начнут летать лоукостеры, а иностранная авиакомпания может создать свою дочернюю компанию в Украине с местом базирования в Херсоне.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает Сегодня.

"Мы надеемся, что со следующего года из Херсона полетят лоукостеры. Мы работаем с крупным европейским перевозчиком по этому вопросу, надеемся на поддержку украинской авиакомпании МАУ, а также интересные переговоры с авиакомпанией, которая хочет создать свою дочернюю компанию в Украине и хочет выбрать свою базу в Херсоне. Что-то из этих вариантов непременно сработает и в следующем году Херсон иметь большие перспективы", – заявил Омелян в эфире одного из украинских телеканалов

Также Омелян отметил, что развитие авиаперелетов из Херсона позволит украинцам из оккупированного Крыма дешево летать по всей Европе.

Напомним, ранее: С июня украинский лоукост запускает рейсы по Украине: цены пообещали от 499 грн.