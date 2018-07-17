"Укрзализныця" готова выполнить "любое решение сверху", в том числе прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

Как пишет "Сегодня", уровень пассажирских перевозок между Украиной и Россией с 2013 года упал в пять раз, передает Главред.

При этом, по данным Госстата, число украинцев, выезжающих в Россию, за последний год увеличилось.

Накануне глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Киев рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.

После этого первый заместитель постпреда президента Украины Петра Порошенко в Крыму Изет Гданов заявил, что Украине необходимо прекратить также автобусное сообщение с Россией.

В декабре 2017 года Омелян допустил, что "Укрзализныця" может остановить ж/д сообщение с Россией. Министр отмечал, что окончательное решение будет принято в 2018 году.

Через территорию Украины в Россию ходит лишь один поезд, сообщением Москва - Кишинев.

В ответ на слова Омеляна народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что и без того слабая украинская экономика окончательно рухнет в случае принятия таких мер.

Напомним: Мининфраструктуры инициирует прекращение пассажирского ж/д сообщения с РФ в рамках контрмер по Азовскому бассейну.