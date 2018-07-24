Омбудсмены поговорили о моряках "Норда" и ЯМК-0041
|16:43 10.08.2018
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|Крым
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова договорилась с российским омбудсменом Татьяной Москальковой об оказании помощи морякам судов "Норд" и ЯМК-0041.
Об этом Денисова сообщила в Facebook, передает Украинская правда.
"Состоялся телефонный разговор с Уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москальковой, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг моряков судов "Норд" и ЯМК – 0041. Договорились о предоставлении им помощи", - написала Денисова.
В чем будет заключаться эта помощь, омбудсмен не уточнила.
Напомним: Членов экипажа задержанного в Крыму судна «ЯМК-0041» и судна «Норд», задержанного в Азовском море, обменивать абсурдно.
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