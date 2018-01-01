Беларусь и Турция обсуждают создание грузового сообщения по реке Днепр, включая строительство речного порта в поселке Нижние Жары в Гомельской области.

Этот вопрос стороны обговорили во время визита в Беларусь турецкой делегации 8-9 августа, сообщает ЦТС со ссылкой на БЕЛТА.

"Данный порт в перспективе может стать крупным транзитным узлом, соединяющим восточную и западную части Нового шелкового пути из Китая в Европу. Реализация данного проекта может создать для Беларуси новые возможности по организации экспортно-импортных поставок товаров, улучшить логистику белорусских грузов, обеспечить дополнительные валютные поступления в бюджет, создать новые рабочие места и в целом способствовать росту конкурентоспособности продукции белорусских предприятий", - рассказали журналистам в посольстве Беларуси в Турции.

На нынешнем этапе проектом заинтересовались три турецких компании, представители которых на уровне ведущих профильных сотрудников входят в состав делегации Турции.

Программа визита, среди прочего, включает посещение места будущего строительства порта в Нижних Жарах для уточнения некоторых технических деталей проекта.

Ранее тема грузового сообщения по Днепру неоднократно обсуждалась на различных уровнях в ходе как белорусско-турецких, так и белорусско-украинских контактов.

Так, в апреле представитель ОАО "Белорусское морское пароходство" Сергей Зубко рассказал, что грузооборот страны, осуществляемый через морские порты соседних государств - порядка 35 млн тонн в год. Однако экономическая значимость Днепра и, как следствие, украинских портов во взаимодействии двух государств практически сведена к нулю, констатировал он.

"В виду сложившихся логистических схем, основной объем грузопотока (Беларуси. - ЦТС) направлен к портам Балтийского моря", - рассказал Зубко.

По его словам, из Беларуси вниз по Днепру есть запрос на перевозку нефтепродуктов Мозырского МПЗ, леса, стройматериалов, продукции черной металлургии. Кроме того, страна является крупным экспортером удобрений, которые в основном идут через Клайпедский порт.