Турция и Беларусь обсудили создание грузового сообщения по Днепру
|16:16 10.08.2018
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|Турция
Беларусь и Турция обсуждают создание грузового сообщения по реке Днепр, включая строительство речного порта в поселке Нижние Жары в Гомельской области.
Этот вопрос стороны обговорили во время визита в Беларусь турецкой делегации 8-9 августа, сообщает ЦТС со ссылкой на БЕЛТА.
"Данный порт в перспективе может стать крупным транзитным узлом, соединяющим восточную и западную части Нового шелкового пути из Китая в Европу. Реализация данного проекта может создать для Беларуси новые возможности по организации экспортно-импортных поставок товаров, улучшить логистику белорусских грузов, обеспечить дополнительные валютные поступления в бюджет, создать новые рабочие места и в целом способствовать росту конкурентоспособности продукции белорусских предприятий", - рассказали журналистам в посольстве Беларуси в Турции.
На нынешнем этапе проектом заинтересовались три турецких компании, представители которых на уровне ведущих профильных сотрудников входят в состав делегации Турции.
Программа визита, среди прочего, включает посещение места будущего строительства порта в Нижних Жарах для уточнения некоторых технических деталей проекта.
Ранее тема грузового сообщения по Днепру неоднократно обсуждалась на различных уровнях в ходе как белорусско-турецких, так и белорусско-украинских контактов.
Так, в апреле представитель ОАО "Белорусское морское пароходство" Сергей Зубко рассказал, что грузооборот страны, осуществляемый через морские порты соседних государств - порядка 35 млн тонн в год. Однако экономическая значимость Днепра и, как следствие, украинских портов во взаимодействии двух государств практически сведена к нулю, констатировал он.
"В виду сложившихся логистических схем, основной объем грузопотока (Беларуси. - ЦТС) направлен к портам Балтийского моря", - рассказал Зубко.
По его словам, из Беларуси вниз по Днепру есть запрос на перевозку нефтепродуктов Мозырского МПЗ, леса, стройматериалов, продукции черной металлургии. Кроме того, страна является крупным экспортером удобрений, которые в основном идут через Клайпедский порт.
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