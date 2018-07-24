В ЕС отреагировали на информацию об ухудшении состояния здоровья украинского политзаключенного

15:49 10.08.2018 0 комментариев Крым

В Европейском Союзе ожидают, что Российская Федерация обеспечит незаконно заключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который с 14 мая голодает в знак протеста, должное лечение.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейского Союза Майи Косьянчич, обнародованном на сайте Европейской службы внешних дел, сообщает УНИАН.

 «Состояние здоровья господина Сенцова, согласно сообщениям, стремительно ухудшается. Мы ожидаем, что Россия обеспечит его надлежащей медицинской помощью в институализированном медицинском учреждении в соответствии с временным мероприятием Европейского суда по правам человека от 25 июля», - подчеркнула она.

«Европейский Союз ожидает, что международные стандарты по защите прав человека на полуострове будут соблюдены и все незаконно удерживаемые под стражей украинские граждане в России и на Крымском полуострове будут уволены без промедления», - подчеркнула Косьянчич.

Как сообщалось, 25 июля Европейский суд по правам человека принял решение относительно обеспечительных мер в отношении незаконного осужденного в России украинского режиссера Сенцова, который голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России.

Отмечается, что в соответствии с пунктом 39 положения Суда, ЕСПЧ имеет право указать любому государству-подписанту Европейской конвенции о правах человека на временные меры, которые должны быть осуществлены безотлагательно.

Суд призвал Россию предоставить Сенцову соответствующее лечение, а самому режиссеру предложил принять лечение ради спасения его жизни.

Напомним: «Меня не излечат, потому что я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться»- Сенцов о переводе в другую больницу.

А так же: Сенцов не может из-за страха смерти прекратить голодовку. Понимая, что его требования в России не выполнимы,что Путин не уступит.



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