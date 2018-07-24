Украина ожидает решения Арбитражного трибунала о дальнейшем рассмотрении дела Украины против России относительно незаконного строительства Керченского моста.

При этом подсчитать убытки от этих действий РФ Украина сможет после того, как Арбитраж вынесет окончательное решение.

Об этом УНН сообщили в Министерстве иностранных дел в ответ на запрос.

“Сейчас ожидается решение Трибунала по дальнейшему ходу рассмотрения дела. Подсчет ущерба или любых экономических потерь, понесенных Украиной вследствие неправомерной деятельности РФ, будет осуществляться на завершающем этапе этого спора, а именно после вынесения Арбитражным трибуналом соответствующего решения”, — сообщили в МИД.

В министерстве напомнили, что 14 сентября 2016 года МИД направил в РФ сообщение об арбитраже, иск, а также основания, на которых он базируется в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

22 декабря 2016 года сформирован Арбитражный суд, рассматривающий спор о правах прибрежного государства в Черном море, Азовском море и в Керченском проливе (Украина против России).

“Украина заявила, что РФ заблокировала транзит через Керченский пролив, начала незаконное строительство сухопутного моста, провела подводный кабель и газопровод через территориальное море Украины и исключила Украину из регулирования лоцманского дела (пилотажа) вдоль Керчь-Еникальского канала”, — отметили в МИД.

19 февраля 2018 года Украина подала Меморандум в Арбитражный трибунал, который содержит объемный перечень доказательств и фактов многочисленных нарушений РФ суверенных прав прибрежного государства Украина в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

19 мая 2018 года РФ предоставила возражения о наличии у Арбитражного трибунала юрисдикции рассматривать этот спор.