Вывод российских войск из непризнанного Приднестровья включен в пакет санкций США против России
|14:55 10.08.2018
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|Приднестровье
Президент США Дональд Трамп может публично потребовать от Москвы вывести войска из Молдовы, Грузии и Украины.
Такой призыв содержится в новом пакете санкций, подготовленном республиканцем Линдси Грэм, сообщает DESCHIDE.MD.
Авторы проекта также потребовали, чтобы Дональд Трамп призвал Москву отказаться от поддержки действующего президента Сирии Башара Асада, который «совершает военное преступление».
Новый пакет санкций уже включен в повестку Сената США и будет поставлен на обсуждение.
Напомним: В США предложили свести в единую систему, от «украинских» до «кибертеррористических», все санкции против России.
А так же: В России назвали "драконовскими" новые санкции. "Сильный международный ответ" - заявила Великобритания.
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