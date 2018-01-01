Совет по туризму стран СНГ хочет создать аналог шенгенской визы

14:28 10.08.2018 0 комментариев Россия

Совет по туризму стран СНГ в Душанбе обсудил создание совместного визового пространства государств Центральной Азии для туристов.

"Мы сейчас работаем над созданием визы, как мы ее называем, "Шелковый путь", которая будет аналогом шенгенской визы. На первых порах - мы (Казахстан) с Узбекистаном", - сказала российскому агентству ТАСС глава комитета туризма Министерства культуры и спорта Казахстана Майнюра Мурзамадиева, передает Европейская правда.

Владелец "шелковой визы", въехав в одну из стран Центральной Азии, сможет свободно перемещаться по другим странам региона.

По словам Мурзамадиевой, власти Казахстана поддерживают инициативу, и до конца года казахстанская сторона ожидает одобрения от Узбекистана.

Что касается соглашения между Таджикистаном и другими странами Центральной Азии, то, по словам главы Комитета по развитию туризма Таджикистана Нумона Абдугаффорзоды, ведомство этот вопрос прорабатывает и "подготовит предложение для правительства".

Создание единого визового режима планируют обсудить на следующем заседании Совета по туризму стран СНГ, которое пройдет в Самарканде в 2019 году.



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