Водохранилища, расположенные на территории оккупированного Крымского полуострова, наполнены водой; проблему нехватки питьевой воды в Керчи планируется решить в ближайшие год-два.

Об этом сообщил ТАСС в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону врио руководителя Росводресурсов Вадим Никаноров,- передает Керчь.ФМ.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды до 10 сентября разработать программу ликвидации дефицита воды в Крыму и других регионах страны. В соответствии с поручением Минприроды должно сформировать рабочую группу, в которую войдут в том числе представители Минобороны, Росатома, Российской академии наук и заинтересованных субъектов федерации.

«На территории Крыма расположено очень много водохранилищ, они все сейчас питьевого водоснабжения. Все водохранилища наполнены, они выполняют свою функцию и обеспечивают и объекты инфраструктуры, и население водой. Мы в ежедневном режиме отслеживаем эту ситуацию, и органы власти Крыма сообщают нам каждый день о наполнении своих водохранилищ и возможном дефиците питьевого водоснабжения. Так вот, на сегодняшний день такого дефицита нет», - сказал Никаноров.

По его словам, несмотря на это Керчь остается наиболее дефицитным с точки зрения водоснабжения районом.

«Туда в настоящий момент прокладывается большой трубопровод, который будет подключен к источникам подземного водоснабжения и снимет дефицит воды, поэтому я бы не стал говорить о каких-то глобальных проблемах, которые происходят в Крыму. Окончание строительства - год, два», - добавил врио главы Росводресурсов.

Он напомнил, что до закрытия Северо-Крымского канала водохранилища также использовались для сельского хозяйства, сейчас приоритет полностью отдан хозяйственно-питьевому водоснабжению. Никаноров уточнил, что дефицит воды может быть для «каких-то отраслей промышленности, но не для курортов, не для людей». По его словам, в течение нескольких лет уже действует программа по улучшению водоснабжения Крыма, бурятся новые скважины, прокладываются водопроводы.

Напомним, Госкомводхоз отметил повышение уровня засоления подземных вод на севере Крыма. Ранее сообщалось, если не пройдут сильные дожди в Керчи, через три месяца введут ограничения по воде.

Напомним: Засуху в оккупированном Крыму назвали "возвращением к естественному состоянию".