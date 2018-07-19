Российскому военному эксперту, постоянному участнику "Изборского клуба" Владиславу Шурыгину "повезло отдохнуть" на одном из балаклавских пляжей именно в тот момент, когда частники-чоповцы, пересдающие в аренду втридорога городские причалы, блокировали местным лодочникам выход в море.

Сотни людей при полном бездействии "властей" оказались запертыми на отдаленных пляжах Балаклавы: ни одна лодка за ними не пришла, сообщает ForPost.

"Неужели эту карательную экспедицию нужно было устраивать посреди курортного сезона? Измываться над тысячами ни в чем не повинных людей, которые, кстати, привезли сюда, в Крым сотни тысяч своих заработанных трудовых рублей", - возмутился автор.

На своей странице в фейсбук Шурыгин назвал происходящее "концом пляжного сезона" и напрямую связал "стремительное погружение севастопольской инфраструктуры в рейдерские "разборки" времен начала 90-х" с неспособностью губернатора города-региона управлять "такой крупной агломерацией как Севастополь".

Он напомнил, что в "Балаклаве с незапамятных времен, когда она еще была секретной базой советского черноморского подводного флота, здесь вполне себе спокойно стояли ялики и катера рыбаков и жителей. Ходили в море, ловили рыбу, катали гостей. После распада СССР и вывода отсюда военных этот "малый флот" стал едва ли не основным средством для доставки, хлынувших сюда отдыхающих на балаклавские пляжи и морских прогулок. И следующие двадцать пять лет был такой же достопримечательностью Балаклавы, как флот гондольеров в Венеции".

Эксперт отмечает, что во времена украинской администрации, она не лезла в дела аборигенов.

Так называемые "новые времена" в оккупированном Севастополе ознаменованы большим переделом собственности.