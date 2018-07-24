Симфонический духовой оркестр из Уэльса выступит в нескольких городах временно оккупированного Крыма.

На сайте оркестра сказано, что «после выступления на престижном праздновании Дня Победы в Москве в 2017 году, их вновь пригласили выступить в России».

Так, концерты пройдут в Ялте, Севастополе, Симферополе, Керчи, Феодосии, Алуште, а также в Воронцовском дворце в Алупке, сообщает ATR.

Помимо этого, симфонический оркестр планирует выступить на «Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида».

Гастроли музыкантов запланированы с 13 по 24 августа.

Возглавляет оркестр британский дирижер Крейг Робертс.