Симфонический духовой оркестр из Уэльса анонсировал выступления в нескольких городах временно оккупированного Крыма
|13:07 10.08.2018
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|Крым
Симфонический духовой оркестр из Уэльса выступит в нескольких городах временно оккупированного Крыма.
На сайте оркестра сказано, что «после выступления на престижном праздновании Дня Победы в Москве в 2017 году, их вновь пригласили выступить в России».
Так, концерты пройдут в Ялте, Севастополе, Симферополе, Керчи, Феодосии, Алуште, а также в Воронцовском дворце в Алупке, сообщает ATR.
Помимо этого, симфонический оркестр планирует выступить на «Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида».
Гастроли музыкантов запланированы с 13 по 24 августа.
Возглавляет оркестр британский дирижер Крейг Робертс.
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