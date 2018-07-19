«Ночные волки» устроят выставку эксклюзивной техники своего мотоклуба на привокзальной площади у нового терминала аэропорта аннексированного Симферополя.

Об этом сегодня, 10 августа, сообщила пресс-служба аэропорта, передают Примечания.

«На привокзальной площади аэропорта состоится выставка эксклюзивной техники мотоклуба «Ночные волки».

Экспозиция приурочена к проведению международного байк-шоу «Русская мечта», которое пройдёт 17 и 18 августа в оккупированном Севастополе, на площадке у горы Гасфорта», — говорится в сообщении.

Как сообщалось: Президент Словакии заявил о причастности «Ночных волков» к военным операциям в Крыму.