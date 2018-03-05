Представитель Госдепа прокомментировала переговоры с турецкой делегацией
|12:02 10.08.2018
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|Анкара
В ходе переговоров с турецкой делегацией в Вашингтоне были проведены обширные дискуссии, в рамках которых было выдвинуто четкое требование об освобождении американского пастора Эндрю Крейга Брансона.
Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Хизерт Науэрт, комментируя итоги встречи между делегациями Турции и США, которая прошла накануне в американской столице, передает Анадолу.
«У нас налажены всесторонние отношения с Турцией, и мы обсуждаем эти вопросы во время каждой встречи с представителями турецкого правительства. Наши вчерашние дискуссии с турецкими представителями были очень обширными. Мы открыто заявили о необходимости возвращения домой пастора Эндрю Крейга Брансона», - сказала Науэрт.
Представитель Госдепа отметила, что полной информации о содержании переговоров общественности представляться не будет.
Ранее делегация Турции во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом провела переговоры в Вашингтоне.
Делегация из девяти человек, в том числе представители Минюста, МИД и Минфина Турции, посетила здание Госдепа США.
Делегацию сопровождал посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч.
Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме.
Члены турецкой делегации также провели переговоры с представителями Минфина США.
Встреча продолжалась около полутора часов. Покидая здание Минфина, члены делегации Турции не сделали каких-либо заявлений.
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