Представитель Госдепа прокомментировала переговоры с турецкой делегацией

12:02 10.08.2018 0 комментариев Анкара

В ходе переговоров с турецкой делегацией в Вашингтоне были проведены обширные дискуссии, в рамках которых было выдвинуто четкое требование об освобождении американского пастора Эндрю Крейга Брансона.

Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Хизерт Науэрт, комментируя итоги встречи между делегациями Турции и США, которая прошла накануне в американской столице, передает Анадолу.

«У нас налажены всесторонние отношения с Турцией, и мы обсуждаем эти вопросы во время каждой встречи с представителями турецкого правительства. Наши вчерашние дискуссии с турецкими представителями были очень обширными. Мы открыто заявили о необходимости возвращения домой пастора Эндрю Крейга Брансона», - сказала Науэрт.

Представитель Госдепа отметила, что полной информации о содержании переговоров общественности представляться не будет.

Ранее делегация Турции во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом провела переговоры в Вашингтоне.

Делегация из девяти человек, в том числе представители Минюста, МИД и Минфина Турции, посетила здание Госдепа США.

Делегацию сопровождал посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч.

Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме.

Члены турецкой делегации также провели переговоры с представителями Минфина США.

Встреча продолжалась около полутора часов. Покидая здание Минфина, члены делегации Турции не сделали каких-либо заявлений. 



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