Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), учрежденный Россией после оккупации Крыма по оценкам экспертов, завершит свою работу в течение двух-трех лет.

Как сообщил, так называемый, "первый замминистра" экономического развития оккупированного Крыма Андрей Кулик, после этого, вероятно, фонд будет ликвидирован.

Сейчас бывшие вкладчики украинских банков ждут компенсационных выплат по факту реализации "национализированного" имущества, сообщают Аргументы Недели - Крым.

Вместе с тем, признал Кулик, те объекты недвижимости, которые "достались" фонду, являются крайне переоцененными и слабо реализуемыми.

«На балансе фонда есть козырек дома, который уже продан. Понятно, что теперь он никогда не будет реализован ни по какой цене? Такие объекты существуют, вопрос их оценки и реальной реализации – это вопрос прежде всего судебных приставов», – цитирует ТАСС замминистра.

Этой весной фонд был передан в управление "властям" аннексированного полуострова.

Фонд осуществляет выплаты компенсаций вкладчикам украинских банков, прекративших работу на полуострове после его оккупации РФ.