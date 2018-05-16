"Круизное недоразумение", бывший автомобильный паром, используемый в качестве круизного судна "Князь Владимир" после многочасовых попыток все-таки зашел в порт Ялты.

После многочасовых попыток зайти в порт самостоятельно "круизное недоразумение" с помощью буксиров все - таки зашел в порт аннексированной Ялты.

Поймав ветерок бортом чуть в "Апельсин" не впилил - буксиры удержали, пишут в соцсетях.

Как сообщил генеральный директора ГУП «Крымские морские порты» Алексей Волков, «порт полностью готов к приему судна».

Как сообщалось ранее: У "круизного недоразумения" "Князь Владимир" опять что-то пошло не так.