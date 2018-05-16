"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" все таки зашел в порт аннексированной Ялты едва не зацепив "Апельсин"
|11:08 10.08.2018
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|Крым
"Круизное недоразумение", бывший автомобильный паром, используемый в качестве круизного судна "Князь Владимир" после многочасовых попыток все-таки зашел в порт Ялты.
После многочасовых попыток зайти в порт самостоятельно "круизное недоразумение" с помощью буксиров все - таки зашел в порт аннексированной Ялты.
Поймав ветерок бортом чуть в "Апельсин" не впилил - буксиры удержали, пишут в соцсетях.
Как сообщил генеральный директора ГУП «Крымские морские порты» Алексей Волков, «порт полностью готов к приему судна».
Как сообщалось ранее: У "круизного недоразумения" "Князь Владимир" опять что-то пошло не так.
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