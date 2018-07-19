РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для своєї подальшої експансії

10:41 10.08.2018 0 комментариев Крым

Військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для своєї подальшої експансії.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час перебування в районі проведення операції Об'єднаних сил, де він перевіряв готовність до протидії російській агресії на півдні України, організації берегової оборони та захисту узбережжя Азовського моря, про це повідомила прес-служба  Ради національної безпеки і оборони

За словами Секретаря РНБО України, нарощування військової присутності РФ поєднується з «брутальним порушенням міжнародного морського права в Азовському морі, що проявляється, зокрема, у незаконному будівництві Керченського мосту та зростанні кількості інцидентів із затриманням російськими військовими вітчизняних та іноземних суден». «Ми бачимо намагання РФ фактично розпочати військово-економічну блокаду Азовського узбережжя України», - сказав він.

О. Турчинов наголосив, що в районі проведення ООС одним з найбільш загрозливих напрямків залишається Маріупольський, «де не виключається проведення ворогом як сухопутних, так і морських десантних операцій уздовж Азовського узбережжя».

«На крайньому півдні зони протистояння - стабільно висока кількість обстрілів наших позицій та військових провокацій з боку російсько-терористичних військ», - зазначив він.

Під час наради з керівництвом Міністерства оборони, командуванням ООС, керівниками Державної прикордонної служби, Національної поліції та Національної гвардії О. Турчинов приділив значну увагу питанням посилення та організації берегової оборони та ефективної протидії сухопутним і морським провокаціям з боку РФ.

Секретар РНБО України обговорив з командуванням Військово-Морських Сил ЗСУ питання створення в Азовському морі корабельно-катерної групи ВМС.

Під час перебування в Маріупольському порту О. Турчинов визначив з керівництвом Державної прикордонної служби комплекс завдань з технічного забезпечення та посилення морської складової в забезпеченні  надійного захисту українського південного кордону.

Секретар РНБО України побував на передових позиціях українських військових в Широкіно, що протягом багатьох років знаходилися в епіцентрі російських військових провокацій та обстрілів, і обговорив з керівництвом 36-ї окремої бригади морської піхоти бойові завдання щодо надійного захисту південного флангу лінії зіткнення.

За словами О. Турчинова, для адекватної протидії російській експансії необхідне посилення військово-морської присутності України в регіоні шляхом «перебазування частини корабельно-катерного складу ВМС ЗСУ, розгортання додаткових постів спостереження за береговою лінією та акваторією моря, а також груп швидкого реагування на російські провокації в Азовському регіоні».

«Українські військові гідно виконують поставлені перед ними завдання, надійно захищаючи південь України, та здатні адекватно протидіяти військовим провокаціям РФ», - підсумував Секретар РНБО України.



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