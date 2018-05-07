Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине Гела Думбадзе рассказал о сходстве ситуаций в Украине и Грузии и общего врага, который оккупирует суверенные территории.

Как передает Цензор.Нет, об этом он сказал в эфире "5 канала".

"Очень многое изменилось. Я всегда говорю моим коллегам-дипломатам, политикам, что когда мы говорим о каких-то вопросах, нужно всегда помнить, что эти люди живут в очень плохих условиях. И до сих пор продолжается "ползучая агрессия". С одной стороны это твой дом, просыпаешься - там уже колючая проволока, а с другой стороны остались кладбища предков, пастбища. Очень трудно так жить", - отмечает дипломат.

Он также отмечает: на украинском востоке, к сожалению, сейчас происходит то же самое.

"Когда я, будучи в Украине в ранге посла с грузинскими парламентариями (это" группа дружбы Украина "в нашем парламенте) побывали в Широкино, Волновахе, к сожалению, увидели ту же ситуацию. Очень трудно понять, что это за трагедия, если ты не испытал это на себе", - говорит Гела Думбадзе.

Посол признал, что Украина и Грузия должны держаться