Министерство инфраструктуры, АМПУ и Всемирный банк выбирают оптимальную модель управления активами портов

09:47 10.08.2018 0 комментариев Украина

Эксперты Всемирного банка проконсультировали представителей Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» по поводу реформирования морской отрасли.

Соответствующие консультации прошли при участии  управляющего директора по политике и стратегии Международной ассоциации портов и гаваней Патрика Верховена, передает SeafarersJournal.

Сообщается, что представители Всемирного банка оказывают  техническую помощь, направленную на поддержку реформы портовой отрасли Украины. В частности, эксперт и сотрудники АМПУ обсудили эффективное и прозрачное использование земельных участков портов, водного фонда и акваторий.

Так, Министерство инфраструктуры, АМПУ и Всемирный банк намерены выбрать оптимальную  модель управления земельными активами в порту путем их администрирования, распределения и эффективного использования. Экспертная группа проанализирует существующую ситуацию, действующее законодательство, правила управления земельными активами в порту и составит соответствующий отчет.

«Мы рассчитываем, что сотрудничество с Всемирным банком позволит Украине сделать важный шаг к продолжению реформы отрасли. Ее суть заключается в переходе портов на модель «лендлорд», которая широко и эффективно используется во всем мире. Рекомендации экспертов, которые на практике знают все тонкости и нюансы реализации данной модели, позволят успешно адаптировать зарубежный опыт к украинским реалиям и создать условия для динамичного развития бизнеса в наших портах. Первый драфт ожидаем увидеть в конце 2018 года, а финальный документ – весной 2019 года»,- заявил глава АМПУ.



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