Госдеп: санкции - это тот путь, с "помощью которого мы можем попытаться побудить правительство (РФ) улучшить свое поведение"

09:20 10.08.2018 0 комментариев Россия

Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что США с помощью новых санкций пытаются добиться от России более конструктивного поведения при выстраивании отношений с Вашингтоном.

По ее словам, санкции - это тот путь, с "помощью которого мы можем попытаться побудить правительство (РФ) улучшить свое поведение", пишет Новое Время.

Журналисты напомнили Нойерт о существующих санкционных механизмах Вашингтона в отношении КНДР и Венесуэлы. На что она отметила, что США "к каждой из стран подходят по-разному", рассматривая их через призму конкретных обстоятельств.

"Правительство США определило, что санкции могут быть очень эффективным инструментом в попытке привлечь различные правительства за стол переговоров или побудить государства пойти на уступки", - подчеркнула Нойерт, добавив, что это "лишь один инструмент из очень большого арсенала средств".

Она также сказала, что США не закрывают дверь для диалога: "Мы склонны верить, что диалог всегда остается важным".

Нойерт также призвала заранее не прогнозировать второй раунд санкций в отношении Москвы.

Ранее сообщалось, что он возможен, если Россия в течение трех месяцев не предоставит гарантий того, что не будет впредь использовать химическое оружие и не согласится на допуск инспекторов ООН.

Смотрите также:

США заблаговременно проинформировала российскую сторону о введении санкций из-за отравления Скрипалей.

В США предложили свести в единую систему, от «украинских» до «кибертеррористических», все санкции против России.

В России назвали "драконовскими" новые санкции. "Сильный международный ответ" - заявила Великобритания.

 



Ещё на эту тему:

10:31 07.08.2018
«Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтики, а позже – на мою страну Польшу» - Лех Качиньский 10 лет назад
16:27 06.08.2018
200 словацких знаменитостей требуют принять меры против "скандальной" деятельности байкерской банды "Ночные волки"
15:10 02.08.2018
Против базы "Ночных волков" в Словакии выступили местные жители
12:10 02.08.2018
В США готовят для России «санкции из ада»
11:11 30.07.2018
Российские олигархи покидают Великобританию: количество учеников в британских школах упало почти на 40%
10:11 27.07.2018
В Конгрессе США дали Трампу две недели чтобы проинформировать о решении по "делу Скрипалей"
13:59 26.07.2018
Оппозиция в ФРГ критикует Меркель за встречу с подсанкционным начальником Генштаба РФ
08:25 26.07.2018
Трамп отложил встречу с Путиным на 2019 из-за "охоты на ведьм" - Белый дом
13:29 25.07.2018
В Конгрессе США сделали исключение для трех стран закупающих российское вооружение
19:24 24.07.2018
В США прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа
16:01 24.07.2018
Никогда мы не станем "братьями": США сделали заявление в адрес России
11:15 24.07.2018
Конгресс США: страны, перешедшие с российского оружия на американское, могут быть освобождены от санкций
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 07.08.2018
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря станет основным итоговым документом саммита глав МИД прикаспийских государств
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
Все новости страны
Армения Армения
12:08 03.08.2018
Армения продолжит активную деятельность в ОДКБ: в МИД успокоили раздраженных россиян
10:30 02.08.2018
Из-за действий новых властей Армении кредит на 100 млн долларов и поставки «Искандеров-Э», «под большим вопросом»
15:05 01.08.2018
Лаврова беспокоят события происходящие в Армении
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
Все новости страны
Болгария Болгария
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
16:20 01.08.2018
С 1 августа в Болгарии начинают действовать новые правила въезда
Все новости страны
Греция Греция
19:00 09.08.2018
В Греции создадут Национальную службу реагирования на чрезвычайные ситуации
10:27 09.08.2018
Греция отказывает членам РПЦ в визах после обострения отношений из-за Украины
12:12 07.08.2018
Греция отреагировала на принятие Москвой "зеркальных мер"
08:50 07.08.2018
МИД РФ вручил послу Греции ноту о принятии Москвой "зеркальных мер" в ответ на высылку российских дипломатов
Все новости страны
Грузия Грузия
10:14 10.08.2018
В Грузии продолжается ползучая российская агрессия, - посол Думбадзе
13:25 09.08.2018
На заседании Совбеза ООН рассмотрели положение на оккупированных территориях Грузии
15:28 08.08.2018
Группа «друзей Грузии» призвала Москву вывести войска с оккупированных территорий
12:20 08.08.2018
В Лондоне в посольстве Грузии задержали прокремлеского блогера Грэма Филлипса / Видео
Все новости страны
Молдова Молдова
14:55 10.08.2018
Вывод российских войск из непризнанного Приднестровья включен в пакет санкций США против России
15:36 09.08.2018
Молдова предоставила освобождения и льготы в размере 1,86 млрд леев компаниям из Приднестровья
20:20 08.08.2018
Прошла первая встреча президента Молдовы и нового посла России: о чем они говорили
17:15 08.08.2018
Российские военные проводят в Приднестровье армейские игры «Воин Содружества-2018»
Все новости страны
Россия Россия
14:28 10.08.2018
Совет по туризму стран СНГ хочет создать аналог шенгенской визы
09:20 10.08.2018
Госдеп: санкции - это тот путь, с "помощью которого мы можем попытаться побудить правительство (РФ) улучшить свое поведение"
21:12 09.08.2018
Деньги покидают Россию подобно набирающему скорость локомотиву
16:04 09.08.2018
Акции «Аэрофлота» упали на 11% на фоне сообщений о новых санкциях США.
Все новости страны
Румыния Румыния
20:21 09.08.2018
Румынские эмигранты прибывают в страну для участия в протестах против правительства
18:34 08.08.2018
Пересекать молдо-румынскую границу станет проще
11:26 08.08.2018
В Румынии нашли крепость бронзового века втрое больше Трои
19:18 07.08.2018
Румынская Complex Delta договорилась с АМПУ о дноуглублении в дунайских портах
Все новости страны
Турция Турция
12:02 10.08.2018
Представитель Госдепа прокомментировала переговоры с турецкой делегацией
14:42 09.08.2018
У берегов Турции затонула лодка с нелегальными мигрантами
13:40 08.08.2018
Китай реализует проект по строительству третьей атомной электростанции на северо-западе Турции
16:58 03.08.2018
Встреча глав дипломатических служб Турции и США прошла на полях министерской встречи АСЕАН
Все новости страны
Украина Украина
14:01 10.08.2018
Дефицит в оккупированном Крыму воды может быть для «каких-то отраслей промышленности, но не для курортов, не для людей»
13:34 10.08.2018
Сотни туристов оказались заперты на раскаленных пляжах Балаклавы из-за "причальной блокады"
13:07 10.08.2018
Симфонический духовой оркестр из Уэльса анонсировал выступления в нескольких городах временно оккупированного Крыма
12:30 10.08.2018
В новом терминале аэропорта аннексированного Симферополя появится логово «Ночных волков»
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс