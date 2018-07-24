Госдеп: санкции - это тот путь, с "помощью которого мы можем попытаться побудить правительство (РФ) улучшить свое поведение"
|09:20 10.08.2018
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|Россия
Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что США с помощью новых санкций пытаются добиться от России более конструктивного поведения при выстраивании отношений с Вашингтоном.
По ее словам, санкции - это тот путь, с "помощью которого мы можем попытаться побудить правительство (РФ) улучшить свое поведение", пишет Новое Время.
Журналисты напомнили Нойерт о существующих санкционных механизмах Вашингтона в отношении КНДР и Венесуэлы. На что она отметила, что США "к каждой из стран подходят по-разному", рассматривая их через призму конкретных обстоятельств.
"Правительство США определило, что санкции могут быть очень эффективным инструментом в попытке привлечь различные правительства за стол переговоров или побудить государства пойти на уступки", - подчеркнула Нойерт, добавив, что это "лишь один инструмент из очень большого арсенала средств".
Она также сказала, что США не закрывают дверь для диалога: "Мы склонны верить, что диалог всегда остается важным".
Нойерт также призвала заранее не прогнозировать второй раунд санкций в отношении Москвы.
Ранее сообщалось, что он возможен, если Россия в течение трех месяцев не предоставит гарантий того, что не будет впредь использовать химическое оружие и не согласится на допуск инспекторов ООН.
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