Ситуация Олега Сенцова с самого начала голодовки хуже моей.

Думаю, Владимир Путин ежедневно получает информацию о состоянии заключенного Олега Сенцова. Но он, Путин категорически не умеет уступать. Тем более, такому наглому требованию какого-то там Сенцова: освободить всех политических заключенных.

Именно поэтому заключенный Сенцов должен умереть, пишет на странице " Нового Времени" Семен Глузман психиатр, бывший политзаключённый, диссидент, общественный деятель. Исполнительный секретарь Ассоциации психиатров Украины.

Ясно помню последний, 114-й день моей голодовки протеста в лагере. Тогда я почувствовал приближение смерти. Внезапно осознал, что в камере нас двое: я и смерть. Я не хотел умирать и прекратил голодовку.

Ситуация Сенцова с самого начала голодовки хуже моей.

Я голодал в камере штрафного изолятора, о моем протесте мир не знал. И я не требовал от государства чрезмерного. Я протестовал против немотивированного, противозаконного наказания. Только этого, не освобождения из лагеря.

О голодовке Сенцова знает весь цивилизованный мир.

И весь цивилизованный мир знает об оккупации украинского Крыма Россией. И о том, что Олег Сенцов – житель Крыма.

Он, Олег Сенцов не может из-за страха смерти прекратить голодовку. Понимая, что его требования в России не выполнимы. Понимая, что Путин не умеет уступать.

Умрёт Сенцов… Ну, и что. Он, Путин и без того в цивилизованном мире нерукоподаваем.

Еще одна смерть. Среди многих ежедневных смертей в противостоянии Украины и России.

Политики быстро забудут о его смерти. Все политики, и наши, и западные. До следующей оккупации, до следующей голодовки очередного политического заключенного.

Справка:

В мае 1972 года Глузман был арестован КГБ за «антисоветскую агитацию и пропаганду». Судом, который состоялся в октябре 1972 года, ему инкриминировалось распространение «самиздата» и «тамиздата», «ложной информации о нарушениях прав человека в СССР», в том числе о злоупотреблениях психиатрией в политических целях.

Основной причиной ареста стала экспертиза по делу П. Григоренко.

По приговору суда Глузман получил 7 лет лагерей и 3 года ссылки. Пребывал в политической зоне ВС 389/35 в Пермской области.

В лагере участвовал в общей борьбе политзаключённых за их права и подвергался репрессивным мерам вследствие этого. Дважды объявлял голодовку, оба раза длившуюся 4 месяца (к нему применяли принудительное кормление через зонд).

Дважды, в 1978 и в 1979 году, его помещали на несколько месяцев во внутрилагерную тюрьму, так называемое ПКТ (помещение камерного типа): сырые холодные помещения, со сниженными — даже по сравнению с лагерными — нормами питания.

Напомним: «Меня не излечат, потому что я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться»- Сенцов о переводе в другую больницу.