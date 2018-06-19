Жители оккупированного Крыма впервые заплатят налог на землю
|08:53 10.08.2018
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|Крым
Крымчане начали получать уведомления об уплате земельного налога.
Налоговая служба начала рассылку крымчанам уведомлений об уплате имущественных налогов за прошлый год.
Об этом сообщает "Российская газета", передает Объектив.
Помимо транспортного, жителям аннексированного полуострова впервые придется заплатить налог на землю по российским законам.
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