Сейчас в тюрьмах Италии и Греции пребывает две сотни одесских моряков за перевозку эмигрантов. МИД пытается договориться об их переводе в украинские пенитенциарные учреждения.

Об этом корреспонденту Украинской Службы Информации рассказал народный депутат, член комитета по иностранным делам Владимир Арьев.

На данный момент МИД разрабатывает соглашение о возвращении боле двух сотен моряков (преимущественно одесситы) в Украину для отбытия наказания здесь.

Законы Евросоюза достаточно строги – например, греческий суд дает за каждого перевезенного нелегала 6 лет и этот срок суммируется.

Так, лишь за 10 человек можно лишиться свободы на 60 лет.

Сейчас дипломаты ведут работу в двух направлениях: уменьшение такого срока наказания и возвращение моряков на родину, чтобы они отбывали срок в наших пенитенциарных учреждениях.

К сожалению, МИД работает с такими случаями постфактум, когда моряк уже задержан.

Главное, что сейчас надо делать – информировать людей, чтобы они не устраивались в сомнительных крюинговых компаниях и не соглашались на перевозку мигрантов, - пояснил народный депутат Владимир Арьев.