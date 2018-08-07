МИД пытается договориться об переводе из тюрем Евросоюза в украинские пенитенциарные учреждения более двух сотен моряков

08:26 10.08.2018 0 комментариев Одесса

Сейчас в тюрьмах Италии и Греции пребывает две сотни одесских моряков за перевозку эмигрантов. МИД пытается договориться об их переводе в украинские пенитенциарные учреждения.

Об этом корреспонденту Украинской Службы Информации рассказал народный депутат, член комитета по иностранным делам Владимир Арьев.

На данный момент МИД разрабатывает соглашение о возвращении боле двух сотен моряков (преимущественно одесситы) в Украину для отбытия наказания здесь.

Законы Евросоюза достаточно строги – например, греческий суд дает за каждого перевезенного нелегала 6 лет и этот срок суммируется.

Так, лишь за 10 человек можно лишиться свободы на 60 лет.

Сейчас дипломаты ведут работу в двух направлениях: уменьшение такого срока наказания и возвращение моряков на родину, чтобы они отбывали срок в наших пенитенциарных учреждениях.

К сожалению, МИД работает с такими случаями постфактум, когда моряк уже задержан.

Главное, что сейчас надо делать – информировать людей, чтобы они не устраивались в сомнительных крюинговых компаниях и не соглашались на перевозку мигрантов, - пояснил народный депутат Владимир Арьев.



Ещё на эту тему:

08:24 07.08.2018
В МИД отметили, что аресты моряков в таких масштабах, как это происходит сейчас, не было уже давно, а возможно, и никогда
19:19 26.07.2018
Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна Mekong Spirit
12:36 27.06.2018
Шесть моряков которым более полутора лет запрещали выехать из Греции вернулись в Украину
20:03 24.05.2018
В Украину из плена возвращается 6 моряков - МИД
15:01 17.05.2018
Одесский облсовет просит президента помочь моряку-одесситу, которому в Иране грозит смертная казнь
20:46 11.05.2018
Одесситы просят президента спасти украинского моряка от смертной казни в Иране
12:14 16.03.2018
Греція скоро відпустить в Україну 26 моряків із арештованих суден - МЗС
14:56 15.03.2018
В Греции задержали 26 украинцев - членов экипажей 3 судов, - МИД
18:20 13.03.2018
В Греции украинского моряка приговорили к 180 годам тюрьмы за перевозку нелегалов
12:57 04.01.2018
Порт в Сирии не могут покинуть десять украинских моряков с судна-нарушителя санкций
17:53 28.11.2017
Трое одесских моряков освобождены после четырех лет индийской тюрьмы
10:44 12.04.2017
Севастопольский капитан судна TEMETERON 8 месяцев сидит в ливийской тюрьме
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 07.08.2018
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря станет основным итоговым документом саммита глав МИД прикаспийских государств
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
Все новости страны
Армения Армения
12:08 03.08.2018
Армения продолжит активную деятельность в ОДКБ: в МИД успокоили раздраженных россиян
10:30 02.08.2018
Из-за действий новых властей Армении кредит на 100 млн долларов и поставки «Искандеров-Э», «под большим вопросом»
15:05 01.08.2018
Лаврова беспокоят события происходящие в Армении
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
Все новости страны
Болгария Болгария
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
16:20 01.08.2018
С 1 августа в Болгарии начинают действовать новые правила въезда
Все новости страны
Греция Греция
19:00 09.08.2018
В Греции создадут Национальную службу реагирования на чрезвычайные ситуации
10:27 09.08.2018
Греция отказывает членам РПЦ в визах после обострения отношений из-за Украины
12:12 07.08.2018
Греция отреагировала на принятие Москвой "зеркальных мер"
08:50 07.08.2018
МИД РФ вручил послу Греции ноту о принятии Москвой "зеркальных мер" в ответ на высылку российских дипломатов
Все новости страны
Грузия Грузия
10:14 10.08.2018
В Грузии продолжается ползучая российская агрессия, - посол Думбадзе
13:25 09.08.2018
На заседании Совбеза ООН рассмотрели положение на оккупированных территориях Грузии
15:28 08.08.2018
Группа «друзей Грузии» призвала Москву вывести войска с оккупированных территорий
12:20 08.08.2018
В Лондоне в посольстве Грузии задержали прокремлеского блогера Грэма Филлипса / Видео
Все новости страны
Молдова Молдова
14:55 10.08.2018
Вывод российских войск из непризнанного Приднестровья включен в пакет санкций США против России
15:36 09.08.2018
Молдова предоставила освобождения и льготы в размере 1,86 млрд леев компаниям из Приднестровья
20:20 08.08.2018
Прошла первая встреча президента Молдовы и нового посла России: о чем они говорили
17:15 08.08.2018
Российские военные проводят в Приднестровье армейские игры «Воин Содружества-2018»
Все новости страны
Россия Россия
14:28 10.08.2018
Совет по туризму стран СНГ хочет создать аналог шенгенской визы
09:20 10.08.2018
Госдеп: санкции - это тот путь, с "помощью которого мы можем попытаться побудить правительство (РФ) улучшить свое поведение"
21:12 09.08.2018
Деньги покидают Россию подобно набирающему скорость локомотиву
16:04 09.08.2018
Акции «Аэрофлота» упали на 11% на фоне сообщений о новых санкциях США.
Все новости страны
Румыния Румыния
20:21 09.08.2018
Румынские эмигранты прибывают в страну для участия в протестах против правительства
18:34 08.08.2018
Пересекать молдо-румынскую границу станет проще
11:26 08.08.2018
В Румынии нашли крепость бронзового века втрое больше Трои
19:18 07.08.2018
Румынская Complex Delta договорилась с АМПУ о дноуглублении в дунайских портах
Все новости страны
Турция Турция
12:02 10.08.2018
Представитель Госдепа прокомментировала переговоры с турецкой делегацией
14:42 09.08.2018
У берегов Турции затонула лодка с нелегальными мигрантами
13:40 08.08.2018
Китай реализует проект по строительству третьей атомной электростанции на северо-западе Турции
16:58 03.08.2018
Встреча глав дипломатических служб Турции и США прошла на полях министерской встречи АСЕАН
Все новости страны
Украина Украина
14:01 10.08.2018
Дефицит в оккупированном Крыму воды может быть для «каких-то отраслей промышленности, но не для курортов, не для людей»
13:34 10.08.2018
Сотни туристов оказались заперты на раскаленных пляжах Балаклавы из-за "причальной блокады"
13:07 10.08.2018
Симфонический духовой оркестр из Уэльса анонсировал выступления в нескольких городах временно оккупированного Крыма
12:30 10.08.2018
В новом терминале аэропорта аннексированного Симферополя появится логово «Ночных волков»
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс