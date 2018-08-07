МИД пытается договориться об переводе из тюрем Евросоюза в украинские пенитенциарные учреждения более двух сотен моряков
|08:26 10.08.2018
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|Одесса
Сейчас в тюрьмах Италии и Греции пребывает две сотни одесских моряков за перевозку эмигрантов. МИД пытается договориться об их переводе в украинские пенитенциарные учреждения.
Об этом корреспонденту Украинской Службы Информации рассказал народный депутат, член комитета по иностранным делам Владимир Арьев.
На данный момент МИД разрабатывает соглашение о возвращении боле двух сотен моряков (преимущественно одесситы) в Украину для отбытия наказания здесь.
Законы Евросоюза достаточно строги – например, греческий суд дает за каждого перевезенного нелегала 6 лет и этот срок суммируется.
Так, лишь за 10 человек можно лишиться свободы на 60 лет.
Сейчас дипломаты ведут работу в двух направлениях: уменьшение такого срока наказания и возвращение моряков на родину, чтобы они отбывали срок в наших пенитенциарных учреждениях.
К сожалению, МИД работает с такими случаями постфактум, когда моряк уже задержан.
Главное, что сейчас надо делать – информировать людей, чтобы они не устраивались в сомнительных крюинговых компаниях и не соглашались на перевозку мигрантов, - пояснил народный депутат Владимир Арьев.
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