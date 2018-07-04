Ожидается, что в обеденное время в районе бывшего аэродрома будут десантироваться с самолета личный состав и военная техника.

Как стало известно Новому Визиту, 10 августа возле Геническа пройдут учения подразделений Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Известно, что самолеты доставят десантников в Геническ с военного аэродрома в Мелитополе.

Просьба к местным жителям и гостям города во время проведения учений сохранять спокойствие.