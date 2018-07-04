Местных жителей и гостей Геническа просят сохранять спокойствие
|07:59 10.08.2018
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|Геническ
Ожидается, что в обеденное время в районе бывшего аэродрома будут десантироваться с самолета личный состав и военная техника.
Как стало известно Новому Визиту, 10 августа возле Геническа пройдут учения подразделений Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Известно, что самолеты доставят десантников в Геническ с военного аэродрома в Мелитополе.
Просьба к местным жителям и гостям города во время проведения учений сохранять спокойствие.
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