Украинскому политзаключенному Кремля Олегу Сенцову, который голодает уже 88-й день, в тюремной больнице дают питательную медицинскую смесь, которой кормят пациентов в коме.

Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе, сообщает Громадское радио, передает Укринформ.

«Такую смесь обычно дают людям, которые находятся в бессознательном состоянии или в коме», - сказал он.

По словам Динзе, украинец употребляет такое количество смеси, чтобы оставаться в сознании.

Как рассказал адвокат, состояние Сенцова ухудшилось в течение последних двух недель.

На это повлияла жара - в Лабытнанги, где в колонии находится политзаключенный, температура воздуха достигала +40 градусов.

«Начались очень большие проблемы с сердцем на фоне определенного болезненного состояния почек и печени. У него развилась анемия. Периодически у него затекают верхние и нижние конечности», - отметил адвокат.

Он также сообщил, что Сенцова дважды пытались отправить из колонии в реанимацию, но он отказывался ехать.

«В колонии отношение к нему лучше, чем в гражданской больнице. Там ему неоднократно обещали приковать наручниками к кровати и начать принудительно кормить и лечить», - заявил Динзе.

Адвокат добавил, что за состоянием Сенцова наблюдают психолог и психиатр, и никаких отклонений они не зафиксировали.

Как сообщалось, украинского режиссера Олега Сенцова арестовали в оккупированном Крыму в мае 2014 года и незаконно приговорили к 20 годам заключения.

14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политических заключенных.

В среду, 8 августа, его сестра Наталья Каплан сообщила, что состояние здоровья Сенцова критическое.