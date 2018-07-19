Сенцову дают смесь, которой кормят людей в коме
|22:00 09.08.2018
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|Крым
Украинскому политзаключенному Кремля Олегу Сенцову, который голодает уже 88-й день, в тюремной больнице дают питательную медицинскую смесь, которой кормят пациентов в коме.
Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе, сообщает Громадское радио, передает Укринформ.
«Такую смесь обычно дают людям, которые находятся в бессознательном состоянии или в коме», - сказал он.
По словам Динзе, украинец употребляет такое количество смеси, чтобы оставаться в сознании.
Как рассказал адвокат, состояние Сенцова ухудшилось в течение последних двух недель.
На это повлияла жара - в Лабытнанги, где в колонии находится политзаключенный, температура воздуха достигала +40 градусов.
«Начались очень большие проблемы с сердцем на фоне определенного болезненного состояния почек и печени. У него развилась анемия. Периодически у него затекают верхние и нижние конечности», - отметил адвокат.
Он также сообщил, что Сенцова дважды пытались отправить из колонии в реанимацию, но он отказывался ехать.
«В колонии отношение к нему лучше, чем в гражданской больнице. Там ему неоднократно обещали приковать наручниками к кровати и начать принудительно кормить и лечить», - заявил Динзе.
Адвокат добавил, что за состоянием Сенцова наблюдают психолог и психиатр, и никаких отклонений они не зафиксировали.
Как сообщалось, украинского режиссера Олега Сенцова арестовали в оккупированном Крыму в мае 2014 года и незаконно приговорили к 20 годам заключения.
14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политических заключенных.
В среду, 8 августа, его сестра Наталья Каплан сообщила, что состояние здоровья Сенцова критическое.
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