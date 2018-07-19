«Севморпорт» находится в поиске российских поставщиков запчастей для двух паромов, приобретенных в 2012 году в Норвегии.

Об этом сообщают Новости Крыма со ссылкой на т.н. «генерального директора» «Севморпорта» Сергея Емельянова, передает Флот - 2017.

«Техническое обслуживание судов – это, прежде всего, безопасность пассажиров. Наши паромы имеют более чем 30-летний срок эксплуатации, в том числе продолжительный период работы в холодных водах Норвегии. Периодически мы вынуждены снимать с рейсов паромы для технического обслуживания и ремонта импортных агрегатов, аналогов которых нет в России. В настоящий момент порт ведет активный поиск отечественных поставщиков расходных материалов и запасных частей для паромов, и в будущем, мы уверены, проблема с паромной переправой будет решена, а паромы будут ходить в плановом режиме», – сказал Емельянов.

В конце июля «Севморпорт» смог вывести на рейс по линии Артбухта - Северная автопассажирский паром «Адмирал Лазарев», который находился в очередном плановом ремонте. Но, как сообщают севастопольские СМИ, с 9 августа «Адмирал Лазарев» снова снят с линии по техническим причинам. Паромное сообщение по данному маршруту в оккупированном Севастополе остановлено из-за отсутствия оборудования для ремонта судна.

Известно, что паромы «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Истомин» были построены и сданы в эксплуатацию в Норвегии в 1981 и 1984 году.

До 2012 года паромы использовались в Норвегии. В апреле 2012 года прибыли в Севастополь.

Напомним, «Севморпорт» находится под санкциями США с 2015 года.

И по информации в СМИ предприятие несет убытки: упали объемы грузоперевозок.

Падение показателей перевалки грузов на предприятии связывают с опасением судовладельцев работать через Крым из-за действий санкций (угроза попасть в санкционные списки США, ЕС, Украины транспортных средств и компаний) и работу сайта «Миротворец» (судно или судовладелец, попавшие на этот сайт, автоматически попадают в санкционные списки).