Центральный банк отчитался об оттоке капитала из страны.

Несмотря на обещания министра финансов Антона Силуанова сохранить стабильность, деньги покидают Россию подобно набирающему скорость локомотиву.

Чистый вывоз капитала частным сектором в январе – июле 2018 года, по оценке Банка России, увеличился с 8,7 млрд долларов в 2017-м до 21,5 млрд долларов в 2018 году, пишут 9 августа banki.ru, передает Фонтанка.

«Сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами», – кратко описали проблему в ЦБ.

Ранее регулятор сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе – июне 2018 года составил 17,3 млрд долларов.

То есть только в июле мог быть чистый отток капитала в размере около 4,2 млрд долларов.