Деньги покидают Россию подобно набирающему скорость локомотиву
|21:12 09.08.2018
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|Россия
Центральный банк отчитался об оттоке капитала из страны.
Несмотря на обещания министра финансов Антона Силуанова сохранить стабильность, деньги покидают Россию подобно набирающему скорость локомотиву.
Чистый вывоз капитала частным сектором в январе – июле 2018 года, по оценке Банка России, увеличился с 8,7 млрд долларов в 2017-м до 21,5 млрд долларов в 2018 году, пишут 9 августа banki.ru, передает Фонтанка.
«Сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами», – кратко описали проблему в ЦБ.
Ранее регулятор сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе – июне 2018 года составил 17,3 млрд долларов.
То есть только в июле мог быть чистый отток капитала в размере около 4,2 млрд долларов.
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