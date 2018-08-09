Деньги покидают Россию подобно набирающему скорость локомотиву

21:12 09.08.2018 0 комментариев Россия

Центральный банк отчитался об оттоке капитала из страны.

Несмотря на обещания министра финансов Антона Силуанова сохранить стабильность, деньги покидают Россию подобно набирающему скорость локомотиву. 

Чистый вывоз капитала частным сектором в январе – июле 2018 года, по оценке Банка России, увеличился с 8,7 млрд долларов в 2017-м до 21,5 млрд долларов в 2018 году, пишут 9 августа banki.ru, передает Фонтанка.

«Сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами», – кратко описали проблему в ЦБ.

Ранее регулятор сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе – июне 2018 года составил 17,3 млрд долларов.

То есть только в июле мог быть чистый отток капитала в размере около 4,2 млрд долларов.



Ещё на эту тему:

16:04 09.08.2018
Акции «Аэрофлота» упали на 11% на фоне сообщений о новых санкциях США.
08:59 09.08.2018
В России назвали "драконовскими" новые санкции. "Сильный международный ответ" - заявила Великобритания
08:25 09.08.2018
США заблаговременно проинформировала российскую сторону о введении санкций из-за отравления Скрипалей
21:14 08.08.2018
Время «затягивать пояса»: жители России готовятся к обвалу экономики
12:47 08.08.2018
В США предложили свести в единую систему, от «украинских» до «кибертеррористических», все санкции против России
13:54 07.08.2018
Санкции в действии: корпорация Дерипаски законсервирует один из своих заводов
10:07 07.08.2018
Цель новых санкций против РФ: "Отрезать Путину денежные потоки"
12:57 20.07.2018
Министр энергетики России прокомментировал возможное введение американских санкций по Северному потоку 2
13:05 19.07.2018
​Власти РФ готовят экономику к системной реакции на зарубежные санкции
10:11 19.07.2018
В Сенат США внесен законопроект о санкциях против инвесторов "Северного потока – 2"
22:28 18.07.2018
Для помощи бизнесменам, попавшим под санкции Госдума утвердила в первом чтении создание офшоров в России
11:24 06.07.2018
Газпром "засветил" свои активы в Британии по требованию суда
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 07.08.2018
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря станет основным итоговым документом саммита глав МИД прикаспийских государств
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
Все новости страны
Армения Армения
12:08 03.08.2018
Армения продолжит активную деятельность в ОДКБ: в МИД успокоили раздраженных россиян
10:30 02.08.2018
Из-за действий новых властей Армении кредит на 100 млн долларов и поставки «Искандеров-Э», «под большим вопросом»
15:05 01.08.2018
Лаврова беспокоят события происходящие в Армении
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
Все новости страны
Болгария Болгария
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
16:20 01.08.2018
С 1 августа в Болгарии начинают действовать новые правила въезда
Все новости страны
Греция Греция
19:00 09.08.2018
В Греции создадут Национальную службу реагирования на чрезвычайные ситуации
10:27 09.08.2018
Греция отказывает членам РПЦ в визах после обострения отношений из-за Украины
12:12 07.08.2018
Греция отреагировала на принятие Москвой "зеркальных мер"
08:50 07.08.2018
МИД РФ вручил послу Греции ноту о принятии Москвой "зеркальных мер" в ответ на высылку российских дипломатов
Все новости страны
Грузия Грузия
13:25 09.08.2018
На заседании Совбеза ООН рассмотрели положение на оккупированных территориях Грузии
15:28 08.08.2018
Группа «друзей Грузии» призвала Москву вывести войска с оккупированных территорий
12:20 08.08.2018
В Лондоне в посольстве Грузии задержали прокремлеского блогера Грэма Филлипса / Видео
20:59 07.08.2018
Корабли ЧФ России осуществят попытку «захвата» морского побережья в полигонах российской военной базы в Абхазии
Все новости страны
Молдова Молдова
15:36 09.08.2018
Молдова предоставила освобождения и льготы в размере 1,86 млрд леев компаниям из Приднестровья
20:20 08.08.2018
Прошла первая встреча президента Молдовы и нового посла России: о чем они говорили
17:15 08.08.2018
Российские военные проводят в Приднестровье армейские игры «Воин Содружества-2018»
17:44 06.08.2018
Новый назначенный посол Российской Федерации в Молдове представил копии верительных грамот в МИДЕИ
Все новости страны
Россия Россия
21:12 09.08.2018
Деньги покидают Россию подобно набирающему скорость локомотиву
16:04 09.08.2018
Акции «Аэрофлота» упали на 11% на фоне сообщений о новых санкциях США.
08:59 09.08.2018
В России назвали "драконовскими" новые санкции. "Сильный международный ответ" - заявила Великобритания
08:25 09.08.2018
США заблаговременно проинформировала российскую сторону о введении санкций из-за отравления Скрипалей
Все новости страны
Румыния Румыния
20:21 09.08.2018
Румынские эмигранты прибывают в страну для участия в протестах против правительства
18:34 08.08.2018
Пересекать молдо-румынскую границу станет проще
11:26 08.08.2018
В Румынии нашли крепость бронзового века втрое больше Трои
19:18 07.08.2018
Румынская Complex Delta договорилась с АМПУ о дноуглублении в дунайских портах
Все новости страны
Турция Турция
14:42 09.08.2018
У берегов Турции затонула лодка с нелегальными мигрантами
13:40 08.08.2018
Китай реализует проект по строительству третьей атомной электростанции на северо-западе Турции
16:58 03.08.2018
Встреча глав дипломатических служб Турции и США прошла на полях министерской встречи АСЕАН
08:23 03.08.2018
Санкции США обвалили турецкую валюту до рекордного минимума
Все новости страны
Украина Украина
22:00 09.08.2018
Сенцову дают смесь, которой кормят людей в коме
21:37 09.08.2018
В оккупированном Севастополе ищут запчасти в России для норвежских паромов
20:48 09.08.2018
Засуху в оккупированном Крыму назвали "возвращением к естественному состоянию"
19:54 09.08.2018
Обнародованы новые фото Сенцова
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс