Все заявления о проблемах с водой в оккупированном РФ Крыму — российская пропаганда.

Об этом в программе «Событие» на телеканале «Прямой» рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. , информирует news.enovosty.com.

«Это российская пропаганда, которая должна быть фоном для того, чтобы мы дали воду. У нас есть очень большое количество полезных идиотов и проплаченных людей, которые ходят по Украине – блогеры и, к сожалению, отдельные должностные лица – и рассказывают об ужасной экологической катастрофе. Уважаемые, там по определению нет экологической катастрофы, потому что Северокрымский канал – это искусственное сооружение. Это не природный объект. Если мы даже представим, что там изменилась ситуация со средой. Это просто возвращение к естественному состоянию. Уважаемые, не рассказывайте нам об экологической катастрофе», — подчеркнул он.

По словам Бабина, из-за перекрытия канала экономические проблемы государства-агрессора.

«Если Россия там не может заниматься товарным животноводством и выращиванием твердых сортов пшеницы – я от этого проблемы не чувствую. Если Россия сегодня не может на предприятиях Северного Крыма разворачивать производство товаров двойного значения – извините, а это в частности титан для ядерных лодок и это в том числе продукция, которая является составляющей химического оружия – я от этого проблем не испытываю. И если отдельные украинские «правозащитники» от этого испытывают проблемы, то пусть их испытывают там, где они должны быть, а не с нами – с теми, кто освобождает полуостров. А он будет освобожден», — добавил представитель Порошенко.



