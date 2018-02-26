Румынские эмигранты прибывают в страну для участия в протестах против правительства
|20:21 09.08.2018
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|Румыния
Румыны, живущие за границей, начали приезжать в страну накануне антиправительственного протеста, на котором они призовут правительство уйти в отставку и провести досрочные выборы.
Об этом сообщило агентство Associated Press, передает Европейская правда
Протест эмигрантов состоится в пятницу, 10 августа, в Бухаресте. Многие из трех миллионов румын, проживающих за рубежом, заявляют, что они были вынуждены уехать из страны из-за коррупции, низких зарплат и отсутствия возможностей.
На фоне опасений насилия в ходе акции протеста полиция в четверг призвала к проведению исключительно мирной демонстрации.
В среду вечером местные жители на западе Румынии флагами и баннерами приветствовали соотечественников, прибывающих на автомобилях.
Сотни тысяч румын подписали петицию с требованием принять закон, который запретил бы людям, обвиняемым в коррупции и других правонарушениях, занимать государственные должности.
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