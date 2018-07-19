Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова обнародовала новые фотографии украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Фотоснимки омбудсмен опубликовала на своей странице в Facebook, сообщает Укринформ.

"Только что от Уполномоченного РФ поступили фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, "удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное", - написала она.

Денисова добавила, что "Олег понимает, что люди волнуются за него".

Ранее «Меня не излечат, потому что я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться»- Сенцов о переводе в другую больницу.

Также правозащитники не оставляют надежду перевести Сенцова в больницу в Крыму по решению ЕСПЧ

Олег Сенцов был арестован в мае 2014 года и незаконно приговорен к 20 годам заключения.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.