Обнародованы новые фото Сенцова
|19:54 09.08.2018
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|Крым
Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова обнародовала новые фотографии украинского политзаключенного Олега Сенцова.
Фотоснимки омбудсмен опубликовала на своей странице в Facebook, сообщает Укринформ.
"Только что от Уполномоченного РФ поступили фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, "удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное", - написала она.
Денисова добавила, что "Олег понимает, что люди волнуются за него".
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Олег Сенцов был арестован в мае 2014 года и незаконно приговорен к 20 годам заключения.
Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.
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