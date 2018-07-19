Субмарины будут подготовлены в рамках стратегии развития военного флота, которая предусматривает борьбу с российской агрессией в пространствах общих морей.

В создании новой военной группировки Украина берут вопользуется опытом Норвегии, Швеции и Израиля, славящихся малыми военными подразделениями с высокой степенью эффективности, сообщило командование ВМС Украины, передают Аргументы Недели - Крым.

Ранее сооьщалось в Одессе проходит рабочая встреча украинских и иностранных военных специалистов.