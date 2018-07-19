В рамках стратегии развития военного флота ВМС Украины запустит в Черное и Азовское моря мини-подлодки
|19:27 09.08.2018
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|Крым
Субмарины будут подготовлены в рамках стратегии развития военного флота, которая предусматривает борьбу с российской агрессией в пространствах общих морей.
В создании новой военной группировки Украина берут вопользуется опытом Норвегии, Швеции и Израиля, славящихся малыми военными подразделениями с высокой степенью эффективности, сообщило командование ВМС Украины, передают Аргументы Недели - Крым.
Ранее сооьщалось в Одессе проходит рабочая встреча украинских и иностранных военных специалистов.
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