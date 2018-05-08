У "круизного недоразумения" "Князь Владимир" опять что-то пошло не так
|18:33 09.08.2018
|0 комментариев
|Крым
И опять что-то пошло не так - Не случайно мы назвали главное действующее лицо путинского круизного проекта по Черному морю "круизным недоразумением"...
Об этом 9 августа сообщает руководитель проекта "Майдан иностранных дел" и главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.
Лайнер «Князь Владимир», переоборудованный из автомобильного парома и купленный почти с кладбища кораблей за очень большие деньги, с горем пополам отработал 2017 год, весной 2018 поломался на переходе с зимней стоянки в Севастополе в Сочи (поломка в старом больном месте - дизель-генератор).
Потом при ремонте в Сочи горел.
В апреле круизы не начались. 8 августа вышел в первый в 2018 рейс.
И вот на тебе: никак не может с 12:00 войти в Ялтинский порт... Шторма нет, ветерок есть, но катера ходят....
На форумах пишут, что волны небольшие и капитан порта дает добро на вход в Ялту, а у "лайнера" не работают подруливающие устройства и капитан не заходит в порт.
А хотят до до октября (если позволят по погодные условия) работать на линии Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи).
Как сооьщалось ранее оккупанты рискнут запустить "круизное недоразумение" "Князь Владимир" 8 августа.
Ещё на эту тему:
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" все таки отправился в первый в этом году рейс в оккупированный Крым
«Князь Владимир» снова не отправился в рейс - опять из-за технических неисправностей
После устранения технических неисправностей теплоход «Князь Владимир» 5 августа рискнет снова выйти на линию
Июньские и июльские круизы на «Князе Владимире» не продаются и скорее всего будут отменены
Майские рейсы в Крым неисправного лайнера «Князь Владимир» отменены
Лайнер «Князь Владимир» с опозданием на неделю вышел из Севастополя в первый в этом году круиз
«Князь Владимир» продал 3 300 билетов за месяц до открытия круиза