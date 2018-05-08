И опять что-то пошло не так - Не случайно мы назвали главное действующее лицо путинского круизного проекта по Черному морю "круизным недоразумением"...



Об этом 9 августа сообщает руководитель проекта "Майдан иностранных дел" и главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.

Лайнер «Князь Владимир», переоборудованный из автомобильного парома и купленный почти с кладбища кораблей за очень большие деньги, с горем пополам отработал 2017 год, весной 2018 поломался на переходе с зимней стоянки в Севастополе в Сочи (поломка в старом больном месте - дизель-генератор).

Потом при ремонте в Сочи горел.

В апреле круизы не начались. 8 августа вышел в первый в 2018 рейс.

И вот на тебе: никак не может с 12:00 войти в Ялтинский порт... Шторма нет, ветерок есть, но катера ходят....

На форумах пишут, что волны небольшие и капитан порта дает добро на вход в Ялту, а у "лайнера" не работают подруливающие устройства и капитан не заходит в порт.



А хотят до до октября (если позволят по погодные условия) работать на линии Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи).

Как сооьщалось ранее оккупанты рискнут запустить "круизное недоразумение" "Князь Владимир" 8 августа.