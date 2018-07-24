В Греции создадут Национальную службу реагирования на чрезвычайные ситуации, которая должна заменить нынешний Генеральный секретариат гражданской защиты.

Об этом заявил премьер Греции Алексис Ципрас, сообщает Ekathimerini, передает Европейская правда.

Новая служба будет подчиняться непосредственно Министерству внутренних дел и объединять в себе все службы, исследовательские институты и команды волонтеров, привлеченные к урегулированию кризисных ситуаций.

Это будет единая модернизированная структура, возглавляемая достойным руководителем с большим опытом, сказал Ципрас.

"Создается постоянный штаб управления новой службой. Создается также постоянный совет из представителей всех служб, связанных с защитой граждан", - добавил он.

Новая служба получит бюджет в 500 млн евро и будет финансироваться из фондов Европейского инвестиционного банка.

Реорганизацию системы реагирования на кризисы в правительстве Греции решили провести после смертоносных пожаров в конце июля, которые унесли жизни уже 93 человек.